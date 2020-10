Ascolti Tv 19 ottobre 2020, GF Vip prende quota e Signorini sorride

By

Signorini sorride: balzo in avanti sul fronte degli ascolti tv da parte del Grande Fratello Vip, che ieri lunedì 19 ottobre 2020 è stato visto da 3.429.000 spettatori, pari al 20.7% di share. Su Rai1 Io ti Cercherò ha conquistato l’attenzione di 4.446.000 spettatori, pari al 18.5% di share. Dunque su Rai2 Fire Squad – Incubo di Fuoco ha intrattenuto 729.000 spettatori (3.2%). Killer Elite, trasmesso su Rai Uno, è stato visto da 1.325.000 spettatori (5.5%). Ottimo risultato per Report, su Rai Tre, che ha raccolto davanti al teleschermo 2.573.000 spettatori (10.4%). Su Rete4 Quarta Repubblica ha conquistato 1.011.000 spettatori (5.5%). Infine su La7 Grey’s Anatomy ha registrato 565.000 spettatori (2.4%), su TV8 Gomorra 4 ha interessato 579.000 spettatori (2.4%) mentre sul Nove Ultimo, il Capitano ha avuto l’attenzione di 274.000 utenti (1.1%).

Ascolti Tv, il Grande Fratello Vip funziona di più il lunedì sera

Il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini conferma che nei dati di ascolti trova maggior terreno ‘fertile’ il lunedì in prima serata piuttosto che il venerdì quando va a gareggiare con la corazzata di Carlo Conti, Tale e Quale Show. Scendendo nel dettaglio, si nota come il trend del primo giorno della settimana sia più favorevole al reality di Canale 5. Ieri, come sopra detto, gli spettatori interessati sono stati 3.429.000 (20.7%). Otto giorni fa, il 12 ottobre 2020 erano stati 3.120.000, (18.7%). Il contraltare su Rai Uno, Io ti cercherò, perde leggermente terreno: la fiction di Alessandro Gassman ieri ha intrattenuto 4.446.000 di utenti (18,5%), mentre la scorsa settimana aveva catturato l’attenzione di 4.649.000 persone (19.5%). Tornando al Grande Fratello Vip, venerdì 16 ottobre è stato visto da 3.039.000 di spettatori (17.4%). Il venerdì precedente, il 9 ottobre, era sceso sotto i tre milioni di utenti con il 16.5%.

Ascolti tv, access Prime Time

Nell’access prime time, su Rai1, I Soliti Ignoti – Il Ritorno ha ottenuto 4.738.000 spettatori (17.6%). Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 5.182.000 spettatori (19.1%). Su Rai2 Tg2 Post segna il 3.9% con 1.055.000 spettatori. Su Italia1 CSI ha intrattenuto 1.083.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 Tutto su mia Madre ha raccolto 1.116.000 spettatori (4.4%) e Un Posto al Sole ha appassionato 1.717.000 (6.4%). Su Rete4 Stasera Italia News è stato visto da 1.388.000 persone (5.3%) nella prima parte e 1.194.000 (4.4%) nella seconda.