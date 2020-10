GF Vip 5 undicesima puntata: eliminato, nomination, lacrime e sorprese

L’undicesima puntata del Grande Fratello Vip, in onda questo lunedì 19 ottobre 2020, è stata ricca di contenuti. Non sono mancate le discussioni nel salotto della Casa. La serata ha preso inizio con il bacio di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, che insieme hanno conquistato il pubblico. Dopo di che, Alfonso Signorini ha voltato completamente pagina, parlando di una situazione un po’ meno tranquilla. La Casa sembra essersi divisa in due e il conduttore questa serata ha mandato in onda una clip che ritrae Zorzi, Maria Teresa, Guenda e Stefania mentre parlano del resto dei coinquilini, che si sono uniti in un gruppo molto solido, e viceversa. A questo punto, Signorini ha fatto in modo che i concorrenti si schierassero dalla parte dei gieffini con cui si sentono più affini e qui la situazione è apparsa abbastanza evidente: nella Casa esistono due gruppi. Dopo di che, il conduttore ha cambiato nuovamente discorso, permettendo a Elisabetta e Stefania di avere un confronto. Franceska Pepe è tornata in Casa e si è, invece, confrontata con Dayane Mello e Andrea Zelletta. Tra loro, inaspettatamente, non c’è stato un acceso scontro.

GF Vip 5, l’undicesima puntata del 19 ottobre 2020: cosa è successo, Matilde Brandi eliminata

È arrivato l’atteso confronto tra Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, durante l’undicesima puntata, sul loro difficile passato. Subito dopo, Signorini ha interrogato Elisabetta Gregoraci in confessionale, chiudendo il collegamento con il salotto. La showgirl è stata messa alle strette dal conduttore, tanto che ha dovuto rispondere ad alcune domande riguardanti il misterioso spasimante che la sta attendendo fuori. Il programma ha permesso ad Andrea Zelletta di incontrare Natalia Paragoni, con cui però non ha potuto avere alcun contatto. Matilde Brandi ha perso al televoto ed è stata, dunque, eliminata! La maggior parte dei gieffini, in lacrime, non hanno perso molto bene la scelta del pubblico. Le percentuali di questo televoto sono state: Guenda 35%, Maria Teresa 30%, Andrea 19% e Matilde 16%. Anche questa sera, è stato dedicato un momento ad Adua Del Vesco, che ora sente di essere finalmente se stessa, Rosalinda. Signorini ha fatto sapere che la gieffina ha ripreso ufficialmente il suo nome, anche nel programma. Pupo ha ammesso di non essere d’accordo con questa scelta, in quanto è convinto che il pubblico la ami come Adua.

Undicesima puntata Grande Fratello Vip, i nominati: Maria Teresa, Dayane ed Elisabetta

In Casa ha fatto il suo ingresso Antonio Zequila, che ha regalato ai telespettatori una parentesi divertente insieme a Patrizia De Blanck. In seguito, il televoto flash ha eletto i preferiti di questa settimana: Stefania, Pierpaolo, Tommaso e Guenda. I quattro concorrenti sono stati scelti dal pubblico come immuni, pertanto gli altri gieffini non hanno potuto votarli.