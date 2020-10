Elisabetta Gregoraci, chi è lo spasimante? Spunta il pilota Stefano

Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip non sa che fuori il gossip continua a vederla come protagonista. Ma vista la sua attuale situazione sentimentale, la gieffina può immaginare la situazione. Chi è lo spasimante segreto della Gregoraci? Questa è la domanda che in molti si stanno ponendo. La showgirl calabrese ha scelto di entrare nella Casa dichiarandosi single, ma più volte ha fatto intendere di non essere poi così sola. Più volte ha cercato di far comprendere a Pierpaolo Pretelli che, in effetti, fuori c’è qualcuno che la sta corteggiando. Quest’uomo misterioso le ha anche inviato dei messaggi, attraverso gli aerei, sopra la Casa. Sin da subito, Elisabetta ha compreso l’identità del mittente, senza rivelare però il suo nome. Ed ecco che Giornalettismo, proprio in queste ore, dà qualche news al riguardo. In questi giorni è spuntato il nome di Piero Barone, cantante de Il Volo. In particolare, il gossip parla di un presunto flirt tra i due, ma pare non sia proprio così. Nel frattempo, la Gregoraci continua a non sbilanciarsi sull’argomento.

Elisabetta Gregoraci al GF Vip, chi è lo spasimante misterioso? Spunta il nome di un pilota

Chi sta aspettando la Gregoraci fuori dalla Casa? Dopo aver ricevuto un messaggio aereo qualche giorno fa, Elisabetta ha fatto intendere di avere uno spasimante, tanto che ha allontanato spesso Pierpaolo. In molti hanno pensato che dietro la dedica ci fosse il cantante Mr. Rain. Lei stessa, nel corso di una puntata, ha smentito il gossip. Dopo di che, senza mai sbilanciarsi troppo, ha parlato di un certo Rio. Ha fatto, inoltre, sapere al Pretelli che il suo cuore è già impegnato. Sembra proprio che Elisabetta non dia alcuna possibilità a Pierpaolo. Dopo delle indagini, Giornalettismo rivela oggi che questa estate la Gregoraci si trovava in una barca, in compagnia di un giovane pilota.

Elisabetta Gregoraci, questa estate in compagnia del pilota Stefano

Il cuore di Elisabetta Gregoraci potrebbe essere stato conquistato da un pilota! Come riporta il portale, questo misterioso spasimante vivrebbe a Montecarlo. Non solo, il sito rivela di essere a conoscenza del nome reale dell’uomo e di un tatuaggio che i due condividerebbero! Lui si chiamerebbe Stefano e questa estate sarebbe stato beccato insieme alla Gregoraci in barca dal settimanale Nuovo, che lo avrebbe scambiato per il suo maestro di karatè.