Zelletta: chiarito il rapporto con Matilde, poi Natalia entra e dice la sua

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni si rivedono al Grande Fratello Vip. Inizialmente, Signorini manda in onda una clip che ritrae l’ex tronista in compagnia di Matilde Brandi. Tra i due, nella Casa più spiata d’Italia, si è creato un rapporto molto forte, tanto che c’è chi ha ipotizzato che tra i due potesse nascere qualcosa. In realtà, mentre la conduttrice è impegnata con Marco, Andrea è innamoratissimo della Paragoni. I due diretti interessati ci tengono a precisare la cosa, utilizzando anche l’ironia. A detta di Antonella Elia, invece,ci sarebbe qualcosa tra loro. Mentre Pupo ammette di vederli bene insieme. Subito dopo, Natalia entra in Casa! Lei e Andrea si sono conosciuti a Uomini e Donne, dove hanno affrontato un percorso abbastanza lungo e complicato. Dopo la scelta, non si sono più separati e i fan hanno continuato a sostenerli. A distanza di tempo, Zelletta può finalmente rivedere Natalia. Ovviamente, per i due innamorati non c’è la possibilità di riabbracciarsi, a causa delle regole per il Covid-19 messe in atto dal reality per evitare il contagio. Sin da subito, la coppia non riesce a trattenere le lacrime in giardino, mentre il resto dei gieffini assiste alla scena.

Andrea Zelletta rivede Natalia Paragoni al Grande Fratello Vip: incontro emozionante per la coppia, il rapporto con Matilde Brandi

Zelletta rivede la sua amata Natalia e non trattiene le lacrime. L’ex tronista ammette che non si aspettava, prima del reality, che avrebbe sentito così tanto la mancanza della fidanzata. La Paragoni, molto emozionata nel rivedere Andrea, inizia il suo discorso. Confessa che ne aveva preparato uno, ma ora sembra non ricordarsi più nulla per l’emozione. Natalia rivela che è bellissimo vederlo in televisione e poi gli dà qualche consiglio. “Devi essere te stesso”, consiglia l’ex corteggiatrice a Zelletta, che ancora non sa che continuerà questa esperienza, in quanto potrebbe aver perso al televoto. Andrea ammette che è difficile stare all’interno del reality, ma Natalia lo invoglia nuovamente a fregarsene di ciò che possono pensare gli altri e di far valere il suo pensiero. La Paragoni sostiene Zelletta durante questa esperienza e lo fa anche attraverso i social. Oltre ciò, Natalia appoggia il rapporto nato tra il fidanzato e Matilde. Nessun problema da parte dell’ex corteggiatrice, che saluta con serenità la Brandi.

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni: lei invoglia il fidanzato a far valere il suo pensiero

Da un anno e cinque mesi, Andrea e Natalia fanno sognare i loro fan. Una relazione solida, quella di questa coppia. Questa sera, Zelletta fa sapere di aver detto in confessionale che pensa di aver trovato la donna della sua vita. Questo la Paragoni già lo sapeva e ribadisce al gieffino che lo ama. Prima di lasciare la Casa, consiglia nuovamente al Zelletta di essere una persona più “netta”. Dopo di che, chiede ai gieffini, di trattarlo bene. A detta di Natalia, Andrea può imparare molto dai suoi compagni, a cui può anche insegnare tanto. In particolare, la Paragoni è certa del fatto che in Casa manchi un po’ di sensibilità.