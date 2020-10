Grande Fratello Vip 5 in onda fino a febbraio e nuovi concorrenti: lo spiffero

Il Grande Fratello Vip 5 si allunga fino a febbraio! Questa edizione si conferma vincitrice, sotto tutti i punti di vista. Il pubblico segue con entusiasmo la diretta, il cast è amato ma divide allo stesso tempo. I concorrenti si divertono nella Casa e divertono il pubblico a casa, le dinamiche sono spontanee e non c’è bisogno che il Grande Fratello intervenga con giochi e giochetti per animare le giornate. Tranne in casi eccezionali e quando è proprio necessario. Questo cast fa tutto da solo, insomma: scontri, confronti, flirt, mezze verità e verità sconcertanti. E poi c’è l’Ares Gate che si è scatenato dopo il confronto tra Adua e Massimiliano, due dei concorrenti più chiacchierati di questa edizione. Insomma, gli ingredienti per una buona riuscita del reality show ci sono tutti e per questo il Grande Fratello Vip 5 andrà in onda fino a febbraio 2021!

Il Grande Fratello Vip 5 non si ferma a dicembre: l’edizione in corso si allunga fino al 2021

Oggi infatti Tv Blog è tornato sull’argomento e ha aggiunto ulteriori dettagli sul prolungamento della quinta edizione del Gf Vip. Se ne era parlato già qualche giorno fa, insomma era nell’aria, ma se anche oggi sono arrivate indiscrezioni in merito allora qualcosa si sta davvero smuovendo in questa direzione. Secondo il portale, la finale del Gf Vip 5 non andrà più in onda nei primi giorni di dicembre, ma bensì lunedì 8 febbraio 2021. In tal caso i concorrenti, quelli che non verranno eliminati s’intende, dovranno trascorrere le festività natalizie nella Casa più spiata d’Italia. Accetteranno o abbandoneranno il gioco, con tutto ciò che ne consegue? Lo scopriremo se e quando verrà comunicato loro che il Gf Vip 5 andrà in onda fino a febbraio.

Gf Vip 5 in onda fino a febbraio e nuovi concorrenti in arrivo?

Ben due mesi in più di puntate e dinamiche richiedono però dei rinforzi. Anche perché questa edizione partita già ben ricca di concorrenti – ne erano ben 20 – ha perso dei pezzi per strada nelle prime settimane. Tra abbandoni e squalifiche, ci sarà dunque bisogno di nuovi concorrenti al Gf Vip 5 per prolungare il gioco fino a febbraio 2021. E questo ovviamente sarebbe necessario anche per avere ogni settimana un’eliminazione. Rimaniamo in attesa di ulteriori conferme e soprattutto di scoprire chi saranno i nuovi ingressi che scompiglieranno il già scompigliato cast del Gf Vip 5!