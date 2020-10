Grande Fratello Vip 5 si allunga fino a Natale e oltre: ultimi gossip

Grosse novità per gli appassionati del Grande Fratello Vip. Come fa sapere in anteprima Tv Blog, Mediaset avrebbe deciso di confermare il doppio appuntamento settimanale, quello del lunedì e venerdì sera. Inizialmente l’azienda aveva deciso di sperimentare per circa un mese ma dopo il successo dell’ultima puntata la strategia è stata confermata. Non solo: pare che l’azienda sia intenzionata ad allungare la quinta edizione del reality show. La trasmissione dovrebbe terminare agli inizi di dicembre ma potrebbe durare molto di più. Stando a quello che scrive il portale si starebbe valutando la possibilità di allungare il gioco e far restare i concorrenti nella Casa più spiata d’Italia anche durante le festività natalizie.

Quando finisce il Grande Fratello Vip 5: potrebbe andare in onda anche a Natale

Secondo le indiscrezioni raccolte da Tv Blog, i dirigenti Mediaset starebbero valutando la possibilità di far durare la quinta edizione del Grande Fratello Vip fino al prossimo gennaio. I gieffini sarebbero quindi “costretti” a passare nel bunker di Cinecittà Natale, Capodanno e pure l’Epifania. A proposito del 31 dicembre ci sarebbe la possibilità che si faccia il classico veglione di Capodanno su Canale 5 direttamente dalla Casa del Grande Fratello Vip. Non solo, il programma potrebbe proseguire pure per qualche settimana anche dopo, per concludere il suo percorso ad inizio 2021, più precisamente fino alla fine del mese di gennaio. Così facendo verrebbe allontanata l’ipotesi di un’altra edizione del Grande Fratello di Barbara d’Urso in primavera.

Grande Fratello Vip 5: la reazione di Alfonso Signorini agli ultimi gossip e news

Le ultime novità sono assai interessanti ma pare che l’ultima parola spetti al conduttore Alfonso Signorini, che figura anche tra gli autori del Grande Fratello Vip. Il giornalista e direttore di Chi adora trascorrere il Natale tra le montagne, lontano da tutto e da tutti. Quest’anno farà uno strappo alle regole? Chi lo conosce bene ha assicurato che non accetterà mai ma tutto è possibile… Di sicuro, nel caso di un allungamento del GF Vip, serviranno nuovi concorrenti. Da giorni si parla di nuovi ingressi – dopo le squalifiche di Fausto Leali e Denis Dosio e il celere ritiro di Flavia Vento – ma al momento è tutto in stand by. Di recente si è parlato dell’arrivo – come unico concorrente – di Andrea Damante e Ignazio Moser ma pare che le trattative non siano andate a buon fine.