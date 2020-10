Colpi di scena in arrivo al Grande Fratello Vip. Come spifferato da Gabriele Parpiglia a Casa Chi, Alfonso Signorini è in trattative per riportare nella Casa più spiata d’Italia Andrea Damante e Ignazio Moser. La produzione vorrebbe il deejay e l’ex ciclista in coppia, come concorrente unico. I due hanno già partecipato al reality show: l’ex di Giulia De Lellis alla prima edizione del 2016, il figlio di Francesco Moser alla seconda del 2017. Nessuno dei due ha vinto: riusciranno a farlo nella quinta edizione? Al momento non è chiara la risposta dei due: Andrea e Ignazio stanno valutando il da farsi. Di certo non è una scelta facile, soprattutto per Moser che ha da poco superato una profonda crisi con la fidanzata Cecilia Rodriguez. Un nuovo distacco potrebbe mettere a repentaglio il rapporto tra Ignazio e Cecilia?

Grande Fratello Vip concorrenti: Andrea Damante e Ignazio Moser in corsa

“Dopo il rifiuto dei fratelli Luca e Gianmarco Onestini, sono partite le telefonate per Andrea Damante e Ignazio Moser. La voglia è quella di riportare due dei protagonisti più amati del programma e al centro della cronaca rosa. È una trattativa difficile”, ha spiegato Gabriele Parpiglia a Casa Chi, nella puntata disponibile sull’account Instagram di Chi dal 1 ottobre (video più in basso). Oltre a Andrea Damante e Ignazio Moser, Alfonso Signorini e company stanno cercando di far entrare nel bunker di Cinecittà anche una persona molto vicina a Gabriel Garko. L’attore, invece, non tornerà nella Casa più spiata d’Italia. Garko ha rifiutato la proposta già questa estate per via di altri impegni lavorativi.

L’amicizia tra Andrea Damante e Ignazio Moser sbarca al Grande Fratello Vip?

Caso curioso, Andrea Damante e Ignazio Moser si sono conosciuti proprio grazie al Grande Fratello Vip. Nel 2017, ai tempi della seconda edizione, Moser è diventato grande amico di Giulia De Lellis, che ha presentato allo sportivo Damante. Da allora i due sono diventati praticamente inseparabili. Escono spesso insieme e di recente sono apparsi pure sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Mentre Ignazio è tornato tra le braccia di Cecilia Rodriguez, alla quale è legato da quasi tre anni, Damante non ha ancora le idee chiare sul suo rapporto con Giulietta. Dopo il lockdwon i Damellis hanno scelto di stoppare la loro convivenza. Andrea e Giulia continuano però a vedersi per via del cagnolino che hanno in comune, il piccolo Tommaso.