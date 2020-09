Ignazio Moser: la foto inequivocabile con Cecilia Rodriguez

L’aveva conosciuto al Grande Fratello Vip, quando lei aveva lasciato Francesco Monte in diretta nazionale dopo la frequentazione nella casa più spiata d’Italia con Ignazio Moser. Si tratta proprio di lei, della bella Cecilia Rodriguez, sorella di Belen e ormai impegnata con Moser dalla terza ‘galeotta’ edizione del format di Canale 5. Poche ore fa è stata pubblicata tra le sue Instagram Stories una foto che ritrae le mani dei due, l’una sull’altra, in un gesto che sembra di riconciliazione dopo tutto quello che è stato detto sul loro conto. Infatti, anche in questo caso, come in molte altre coppie del mondo dello spettacolo, era subentrato un momento di crisi tra la Rodriguez e Moser, che aveva infiammato l’estate italiana. La coppia, da sempre legatissima, aveva trascorso un periodo di grande confusione nel pieno dell’estate. Per diverse settimane sono stati ipotizzati i motivi dell’allontanamento tra i due.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser insieme al Kiro Kiro

Vederli mano nella mano in quello che, dalle Stories, sembra un ristorante, fa capire quanto sia forte il loro legame e quanto siano stati capaci di ripartire. Cecilia Rodriguez, dal canto suo, ha postato prima la foto dal ristorante e poi una immagine con la didascalia che non lascia molto spazio all’immaginazione: “Tutto bene”, dove compare il like della sua dolce metà. L’argentina e Moser hanno optato per il Kiro Kiro di Porto Recanati per una serata all’insegna del sushi. E, se molti fan della coppia sono entusiasti per la ritrovata serenità, altri, rispondendo a qualche critica, hanno chiesto “rispetto” invitando a non continuare a volere spiegazioni sulla crisi da parte dei diretti interessati. Qualche curioso, infatti, vorrebbe sapere cosa è successo nel dettaglio e cosa li ha portati a riavvicinarsi.

Crisi superata tra i due?