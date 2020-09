Ignazio Moser, rapporti non compromessi con i Rodriguez: retroscena

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno deciso di darsi una seconda possibilità dopo la tormenta sentimentale che li ha colpiti nei primi giorni di agosto. A un certo punto sembrava che la relazione fosse precipitata definitivamente. Invece, a distanza di una ventina di giorni, i due si sono rivisti e ora stanno cercando di ritrovare l’equilibrio perduto. Come è noto la famiglia Rodriguez è unitissima. Insomma, se qualcuno entra nel ‘clan’ perché allaccia con uno dei membri una love story, presupposto fondamentale è che la ‘family’ sia d’accordo. E Moser? Dopo tutto il trambusto che legami ha mantenuto con i Rodriguez? Lui preferisce non parlare al momento, così come Cecilia. Però è emerso un dettaglio che fa ben sperare, cioè che con Belen e ‘soci’ i rapporti non siano per nulla compromessi. Nelle scorse ore infatti il trentino è apparso sorridente con Patrizia Griffini…

Ignazio in compagnia di Patrizi Griffini: con la famiglia Rodriguez i rapporti sono ottimi

Patrizia Griffini ha partecipato a una delle prime edizioni del Grande Fratello per poi sparire dal piccolo schermo. Nella vita privata è quindi diventata una delle figure più vicine a Belen Rodriguez, tanto che a Milano circola la leggenda che tutti gli uomini con cui l’argentina ha allacciato delle relazioni siano prima passati dal suo giudizio. Al di là della leggenda, che come tale ha dei risvolti anche fantasiosi, resta una certezza. Patrizia è una di casa nella famiglia Rodriguez ed è una confidente molto ascoltata. Ciò significa che se Ignazio nelle scorse ore è apparso al suo fianco in atteggiamenti molto affettuosi (amichevoli e non maliziosi, sia chiaro), vuol dire che con ogni probabilità con il resto del ‘clan’ Rodriguez ha ottimi rapporti. Insomma, la burrasca d’amore attraversata con Cecilia non pare aver rovinato le relazioni.

Ignazio e Cecilia, è tempo di ripartire

Sulla rottura momentanea tra Cecilia e Ignazio si è detto un po’ di tutto. L’argentina non ha proferito alcuna parola sui gossip trapelati, Moser in un paio di occasioni si è limitato a smentirli. Per quel che invece è realmente accaduto nella relazione e sulle cause che hanno portato all’addio a inizio agosto nessuno dei diretti interessati ha detto alcunché. Ora è il momento di ripartire, più avanti ci sarà l’occasione, forse, per spiegare davvero cosa è avvenuto.