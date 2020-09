Cecilia e Ignazio sono tornati insieme: è ufficiale, parla la Rodriguez

Rumors e retroscena confermati: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno deciso di darsi una seconda chance, cercando di mettersi alle spalle la burrasca sentimentale che li ha colpiti nelle scorse settimane. Poche ore fa sono trapelate indiscrezioni di una cena milanese tra i due, prima che l’argentina partisse sola soletta per sfilare sul red carpet di Venezia 77. Quella cena è stato il primo passo verso un ritorno di fiamma non del tutto scontato. Ora arriva la conferma ‘plastica’ e ufficiale che la coppia è tornata a essere compatta, o almeno sta provando a ridiventarlo. Cecilia ha infatti raggiunto Moser in montagna, in Trentino, come testimoniato da alcuni post Instagram. Non solo: la sorella di Belen ha scritto anche dei pensieri che ben rendono la situazione attuale tra lei e il compagno ‘ritrovato’.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si ritrovano in montagna. Lei: “Siamo alla ricerca di farfalle”

“Se sei in cerca di angeli o in fuga dai demoni, vai in montagna. Ma dopo Venezia penso che siamo alla ricerca di farfalle”. Così Cecilia a commento del suo ultimo post Instagram in cui si è immortalata in montagna. Moser non è stato inquadrato, ma c’è. Così come c’è la “ricerca di farfalle”. Altrimenti detto, la coppia sta provando a ridarsi un equilibrio, sta tentando cioè di rivivere le cosiddette farfalle nello stomaco. D’altra parte il sentimento reciproco tra i due non è mai stato messo in discussione. Sono stati altri i problemi che sono sorti. In particolare, tralasciando gossip presunti o veri trapelati negli ultimi giorni, pare che gli attriti nella relazione siano da ricercare in due motivi profondi…

Cecilia e Ignazio, all’origine della crisi

A mettere in crisi il rapporto, secondo i ben informati, ci sono stati due fattori: la gelosia di Cecilia – lei stessa non ha mai nascosto di eccedere ogni tanto su tal versante – e la discrepanza di vedute circa un futuro familiare. Pare infatti che la modella argentina voglia un figlio e, perché no, le nozze a breve, mentre Moser vorrebbe prendersi ancora un po’ di tempo per fare i due grandi passi. Questi i motivi che hanno messo sottosopra la love story. Resta da capire se con il ritorno di fiamma i due riusciranno a trovare una soluzione a tali problemi. In bocca al lupo!