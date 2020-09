Cecilia e Ignazio a cena per ripartire: retroscena, cosa hanno deciso

Era nell’aria da giorni la notizia che la storia tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non fosse definitivamente giunta al capolinea. Ora arriva la conferma che l’argentina e il trentino, dopo giorni di riflessioni e distanze, si sono rivisti, a lume di candela. A svelarlo è il sempre puntuale Giornalettismo, che afferma che la Stories che ha mostrato Moser pochi giorni fa – due calici di vino al ristorante Dal Bolognese a Milano – altro non era che un indizio fondato del fatto che i due si sono in effetti incontrati e rivisti. Eh sì, perché quei due bicchieri sono stati impugnati proprio da Cecilia e Ignazio. E la cena come è andata? Cosa hanno deciso sul futuro della loro relazione?

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser “hanno deciso di riprovarci”

“I due hanno deciso di riprovarci”, assicura Giornalettismo che spiega poi che durante la cena non ci sono state “lunghe effusioni e affetto”. D’altra parte c’era da aspettarselo: Cecilia e Ignazio hanno vissuto un burrascoso stop sentimentale, che ha provocato un frattura per nulla trascurabile. Insomma, la crisi c’è stata eccome e ci è mancato davvero poco che l’addio da temporaneo diventasse senza appello. Dall’altro lato la coppia sa che all’interno del legame non manca la materia prima per far prosperare un rapporto florido: la passione. Ed è da qui che con ogni probabilità proveranno a ripartire la sorella di Belen e il trentino, consapevoli che non sarà facile. Perché quando una cosa si rompe è sempre difficoltoso rimetterla perfettamente in sesto. La volontà però pare che ci sia e ciò è un punto di partenza importante.

“Ignazio è tornato da Cecilia che ha chiesto tempo”

“È stato Ignazio a tornare da Cecilia che per ora ha chiesto il tempo giusto per riaccendere il suo cuore”, conclude Giornalettismo. Dopo la cena Cecilia è partita per il Festival del Cinema di Venezia, dove ha sfilato sul red carpet in solitaria, senza avere al fianco Moser. Lui è rimasto a Milano, in compagnia di Andrea Damante, altro single ambito dopo la conclusione della love story con Giulia De Lellis. In questo caso la parola fine è già stata scritta: per l’influencer dei record e il dj veronese il sipario è calato definitivamente. Nemmeno il ritorno di fiamma improvviso prima del lockdown è servito a riaccendere la passione del tempo che fu!