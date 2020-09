Cecilia Rodriguez sbarca a Venezia: di Moser nessuna traccia, ecco dov’è

Qualcuno si era illuso di poter rivedere Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ri-uniti sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia, soprattutto dopo che ieri il trentino aveva postato sui suoi profili social una foto in cui mostrava due calici di vino, senza però far vedere chi ci fosse assieme a lui. Alcune indiscrezioni hanno subito sussurrato che quel bicchiere fosse di Cecilia e che di fatto fossero stati appianati gli attriti sentimentali recenti con l’argentina. Oggi una certezza: in laguna la sorella di Belen è sbarcata da sola, senza il suo cavaliere che è tornato dal Portogallo (nei giorni scorsi si è recato in terra lusitana per un appuntamento professionale) e ora si trova a Milano, in compagnia dell’amico Andrea Damante (che quel calice ‘misterioso’ fosse riservato proprio al deejay veronese?). Dunque, all’orizzonte, almeno per il momento, non c’è alcun ritorno di fiamma.

Cecilia Rodriguez a Venezia 77, Ignazio a Milano con Andrea Damante

La Rodriguez ha appuntamento sul red carpet di Venezia 77 alle ore 19 del 4 settembre 2020. E sfilerà in solitaria, come ha fatto nelle scorse ore Giulia De Lellis. Anche l’influencer dei record è tornata single da poco, avendo definitivamente chiuso la love story con Andrea Damante. Quello stesso Damante che ora fa compagnia a Ignazio. Questione di ‘intrecci’ milanesi. Tornando a Cecilia, i rumors recenti hanno parlato di una possibile ricucitura con Moser. Per il momento la sola cosa sicura è che l’argentina e il trentino continuano a essere distanti e soprattutto silenziosissimi. Da quando si sono allontanati, entrambi non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sui motivi dell’addio. Una situazione che lascia credere che ci siano ancora molte cose da chiarire circa il loro rapporto.

Ignazio e Moser, dietro ai motivi del loro silenzio

Ignazio e Cecilia non parlano e un motivo c’è: probabilmente stanno cercando di capire il da farsi e se la relazione è giunta definitivamente al capolinea oppure se è il caso di dare al legame una seconda possibilità. Una volta che verrà sciolto tale nodo, potrebbero arrivare delle dichiarazioni dai diretti interessati. Al momento tutto tace: Moser si è rintanato a Milano, ormai sua città adottiva, mentre la Rodriguez fa faville in laguna.