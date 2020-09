Giulia De Lellis è tornata al Festival del Cinema di Venezia. Da qualche anno, ormai, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è presenza fissa alla kermesse cinematografica. Giulietta, indubbiamente una delle web influencer più importanti d’Italia, è assai richiesta da sponsor e aziende prestigiose. Giovedì 3 settembre la 24enne di Pomezia è sbarcata in Laguna, accompagnata solo dai suoi più stretti collaboratori. Nessun fidanzato accanto alla De Lellis: se nel 2019 c’era Andrea Iannone, quest’anno non c’è Andrea Damante. Giulia e Andrea, dopo una quarantena piena di passione e sentimento, si sono detti addio durante l’estate. I motivi della rottura? Al momento ignoti. Nell’attesa di saperne di più la giovane sta facendo discutere con il primo outfit sfoggiato a Venezia. Un abito corto, total white, con accessori in tinta, che non ha convinto tanti follower (foto in basso).

Di che marca è il vestito bianco di Giulia De Lellis a Venezia

Per la sua prima uscita alla 77esima edizione del Festival di Venezia Giulia De Lellis ha optato per un look made in Italy. L’abito bianco sfoggiato è di Belfiori Couture, marchio d’alta moda italiano. Giulietta ha abbinato al dress un paio d’occhiali Sangì.B e delle scarpe firmate Giuseppe Zanotti. Salvini Gioielli per orecchini e anelli scintillanti ed eleganti. Nel complesso l’outfit ha fatto molto discutere: in molti hanno approvato la mise della De Lellis, tanti altri hanno avuto da ridire. “Sembra una torta alla panna”, ha ironizzato qualcuno. “Sembra una bomboniera”, ha scritto qualcun altro. “Non è idoneo al contesto”, ha azzardato un follower. “Tenda o meringa?”, hanno commentato altri. Tra complimenti e critiche l’obiettivo è stato indubbiamente raggiunto: Giulia De Lellis continua a far parlare di sé, qualsiasi cosa faccia.

Giulia De Lellis a Venezia: il lungo post prima del Festival

“Cara Venezia, è bello tornare e sarà un onore per me raccontare anche questa tua 77esima edizione del Festival Del Cinema. Nonostante il momento particolare non ti sei arresa, e, anzi, sono certa che saprai far sentire la tua magia, la tua arte e la tua determinazione anche dietro alle tante mascherine che giustamente anche tu dovrai indossare. Ti prometto che ce la metterò tutta per donarti il mio sorriso più vero e a far brillare i miei occhi. Porterò colore, positività e la voglia di ricominciare insieme. Indosserò solo Made in Italy per sostenere il nostro paese il più possibile. E mi vedrai collaborare con dei ragazzi incredibili per dare a loro, come ho avuto io, la possibilità di dimostrare chi sono, quanto valgono e cosa vogliono, oggi che non è più così semplice. Farò del mio meglio, proverò a stupirti”, ha scritto Giulia De Lellis su Instagram.

Perché Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati

Ad oggi restano ignoti i motivi della separazione tra Andrea Damante e Giulia De Lellis, che portano avanti questo tira e molla dal 2016. Al rientro dalle vacanze in Sardegna Giulia ha abbandonato l’appartamento milanese del Dama. Nessun commento, invece, da parte dell’ex tronista di Uomini e Donne ma, stando ai pettegolezzi raccolti dal settimanale Chi, il deejay di Verona avrebbe definito un “errore” il ritorno di fiamma con la sua ex corteggiatrice.