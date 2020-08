Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono lasciati: lei è andata via di casa

Ora è ufficiale: Andrea Damante e Giulia De Lellis non stanno più insieme. La coppia di Uomini e Donne non ha superato la crisi arrivata come un fulmine a ciel sereno dopo il lockdown. Tra gossip e indiscrezioni, la conferma è arrivata dalla web influencer di Pomezia, seppur assai implicita. La 24enne ha condiviso alcune stories Instagram nelle quali si mostra nella sua nuova abitazione. “Una casa provvisoria”, l’ha definita Giulietta che come primo acquisto ha scelto un sanificatore per gli ambienti. Nessun commento, invece, da parte di Damante, ma stando ai pettegolezzi raccolti dal settimanale Chi il deejay di Verona avrebbe definito un “errore” il ritorno di fiamma con la sua ex corteggiatrice. Un sogno che si è prontamente spezzato dopo una fantastica quarantena a due. Ad oggi restano ignoti i motivi della separazione tra Andrea e Giulia, che portano avanti questo tira e molla dal 2016.

Giulia De Lellis e Andrea Damante non stanno più insieme

Dopo le vacanze in Sardegna Giulia De Lellis è rientrata a Milano. Qui ha scelto di restare ma in un’altra abitazione, non in quella di Andrea Damante dove si era spostata la scorsa primavera. Per il momento la giovane ha preferito non fornire ulteriori dettagli: si è limitata a confessare che trascorrerà i prossimi giorni nella sua nuova casa. Il motivo è presto detto: Giulia vuole evitare di contrarre il Covid-19. Di rientro in città si è sottoposta ad un tampone che, per fortuna, è risultato negativo, ma la De Lellis non vuole peggiorare la situazione. Del resto è assai ipocondriaca e per l’autunno l’attendono numerosi progetti lavorativi…

Giulia De Lellis e Andrea Damante, la suocera non c’entra

Di recente qualcuno ha dato la colpa alla signora Valentina, la madre di Andrea Damante, del nuovo allontanamento tra l’ex tronista di Uomini e Donne e Giulia De Lellis. La donna è molto legata all’esperta di tendenze e ha chiarito che il suo rapporto con Giulietta va alla grande al di là del periodo no che ha colpito la coppia.