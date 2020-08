De Lellis e Belen, esito tampone Covid-19: come stanno dopo i controlli

Giulia De Lellis e Belen Rodriguez hanno comunicato più o meno alla stessa ora l’esito del tampone per il Covid-19. Entrambe si sono trovate in posti affollati e in questo senso il loro comportamento è stato prudente e intelligente, visto ciò che sta accadendo a tutti coloro che hanno frequentato locali (in Sardegna ma non solo) senza preoccuparsi della presenza del Coronavirus e senza indagare sulle proprie condizioni di salute. Negli ultimi giorni si sono moltiplicati a dismisura i nomi dei personaggi famosi positivi al Covid-19: basti pensare a Flavio Briatore, di cui si sta parlando con insistenza da quando si è scoperto tutto, oppure a Giulia Latini, Antonella Mosetti, Nilufar Addati, Andrea Melchiorre e così via. Tutti personaggi noti che per fortuna stanno bene e che hanno avvertito soltanto i sintomi più leggeri del virus. Niente di tutto questo riguarda invece Belen e Giulia.

Giulia De Lellis e Belen Rodriguez comunicano l’esito dei tamponi: negativo per entrambe, sollievo in un clima di tensione

Poche ore fa infatti entrambe hanno comunicato di non essere positive al Coronavirus. Con modalità differenti, certo, ma le sensazioni saranno state senz’altro le stesse: fondamentalmente quelle di liberazione e tranquillità, vista l’ansia che creano preoccupazioni del genere. “Fortunatamente […] sono risultata negativa, quindi sanissima – queste le parole di Giulia –. Per qualche giorno resterò in casa, voglio stare ancor più tranquilla, voglio evitare di incontrare la mia famiglia… Non si sa mai…”. Giulia ha spiegato di non essere stata al Billionaire ma ha sottolineato di aver comunque partecipato a una serata in cui la gente era tantissima. Comportamento da evitare ma che per fortuna non ha compromesso nulla. Così com’è successo anche a Belen che si è limitata a condividere con i fan l’esito del tampone in una storia pubblicata su Instagram.

Le ultime news su Giulia De Lellis e Belen Rodriguez: cosa sta succedendo dopo Andrea Damante e Stefano De Martino

Le due sono accomunate pure dagli stravolgimenti che stanno scombussolando la loro vita sentimentale: la De Lellis sembra aver messo un punto alla storia con Andrea Damante, e la Rodriguez ha superato (forse) Stefano De Martino. Non si hanno notizie certe sulle loro eventuali nuove frequentazioni ma non appena si muoverà qualcosa di concreto è indubbio che verrà a galla. Intanto è tanta la preoccupazione per Eliana Michelazzo, positiva al Covid-19 e ricoverata per questo d’urgenza in ospedale.