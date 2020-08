Colpo di scena nel privato di Giulia De Lellis: l’esperta di tendenze ha deciso di iniziare a leggere un libro! Una vera e propria novità visto che solo qualche anno fa, al Grande Fratello Vip, la 24enne di Pomezia si vantava di non aver mai letto un libro nella sua vita. Candidamente l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva ammesso di annoiarsi a morte con la lettura… Ebbene, a tre anni di distanza la situazione è cambiata e come raccontato nelle ultime stories Instagram la De Lellis ha iniziato con un volume il cui titolo ha prontamente stuzzicato la curiosità dei follower. Una chiara frecciatina al fidanzato (o forse dovremmo dire ex?) Andrea Damante, con il quale Giulietta sta vivendo l’ennesimo momento down. Una crisi profonda, che a quanto pare sta portando ad una nuova rottura in quattro anni di relazione.

Giulia De Lellis sta leggendo il libro “Donne che amano troppo”

Come raccontato su Instagram – dove è seguita da oltre quattro milioni di follower – Giulia De Lellis ha iniziato a leggere il libro “Donne che amano troppo” della psicoterapeuta americana Robin Norwood. Il saggio è uscito nel 1985 ma ancora oggi è uno dei più letti e venduti in tutto il mondo. Con simpatia e competenza professionale la Norwood indica un possibile itinerario verso la consapevolezza di se stessi e verso l’equilibrio dei sentimenti. “Donne che amano troppo” offre una casistica nella quale sono lucidamente individuate le ragioni per cui molte donne si innamorano dell’uomo sbagliato e spendono inutilmente le loro energie per cambiarlo. Insomma, il libro adatto a Giulietta, che per l’ennesima volta ha dato fiducia all’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Damante…

La situazione oggi tra Andrea Damante e Giulia De Lellis

Continua la crisi tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. Di recente la web influencer ha confessato che il periodo negativo con il 30enne non è stato ancora superato. I due stanno trascorrendo l’estate da separati: lei si consola con la famiglia mentre lui si diverte con gli amici. Secondo il settimanale Chi, Andrea avrebbe bollato come un errore il ritorno di fiamma con Giulia De Lellis. “Ci facciamo del male a vicenda nonostante l’amore che ci legherà per sempre”, avrebbe confidato agli amici più cari.