Eliana Michelazzo, 40 anni, è stata trasportata e ricoverata d’urgenza all’ospedale policlinico Umberto I. A riferirlo è l’AdnKronos. La stessa agenzia ieri aveva intervistato l’ex agente Pamela Prati, che aveva fatto sapere di aver contratto il coronavirus. Pare che le sue condizioni di salute si “siano aggravate” nelle scorse ore, da qui l’intervento dell’ambulanza e il ricovero. Ad aggiungere ulteriori dettagli sulla vicenda è Fanpage.it che ha sentito la donna poco prima che arrivassero i soccorsi. “Sto male, perdo sangue dalla gola”, ha riferito. La notizia della positività dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è giunta ieri, come lei stesso ha reso noto: l’esito del tampone è arrivato dopo 4 giorni dal test effettuato. Ieri Eliana narrava inoltre di essere stata al Billionaire di Flavio Briatore, in Costa Smeralda, trascorrendovi la serata di Ferragosto.

Eliana Michelazzo in ospedale: non si fermano i contagi provenienti dalla Sardegna, anche Scardina positivo

La 40enne, sempre nella giornata di ieri, informava sulle sue condizioni di salute spiegando di non avere la febbre ma di aver sempre sonno e di dormire profondamente, oltre a non sentire quasi del tutto i sapori e gli odori. Inoltre aggiungeva di non mangiare quasi nulla. Oggi la notizia del ricovero d’urgenza al Policlinico Umberto I, dovuto all’aggravarsi della sua salute. Nel frattempo continua a tenere banco il caso delle discoteche sarde, in particolare quello del Billionaire. Nel locale sono passati migliaia di giovani e non si è riusciti a rispettare le norme anti-covid. Da qui una raffica di positivi al coronavirus; diversi anche quelli che fanno parte del mondo dello spettacolo e del mondo sportivo. L’ultimo caso di cui si ha notizia è Daniele Scardina, ex compagno di Diletta Leotta nonché affermato pugile. A rendere nota la positività di King Toretto, questo il suo nome d’arte, è stata Milly Carlucci, visto che lo sportivo deve prendere parte a Ballando con le Stelle.

Eliana Michelazzo e la testimonianza sul Billionaire

Eliana Michelazzo, parlando nelle scorse ore con l’AdnKronos, ha dichiarato che nella serata da lei trascorsa al Billionaire non c’è stato alcun rispetto delle misure anti-covid. “Gente ammassata” ha raccontato. Non dello stesso identico parere Flavio Briatore che in una intervista rilasciata stamattina a La Stampa ha detto che il locale ha rispettato le norme ma che i clienti non sono riusciti a mantenere il distanziamento.