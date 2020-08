Flavio Briatore rompe il silenzio dall’ospedale San Raffaele di Milano, struttura dove è attualmente ricoverato per un prostatite e per aver contratto il coronavirus. Innanzitutto il manager, a differenza di qualche voce diffusa priva di fondamento, sottolinea che non è assolutamente intubato e che respira senza l’aiuto dell’ossigeno. Non solo: si difende anche per il caso Billionaire, il locale di sua proprietà finito al centro di roventi polemiche in cui è scoppiato un focolaio di Covid. L’ex marito di Elisabetta Gregoraci rende inoltre noto di sentirsi parecchio sollevato dopo che poche ore fa ha saputo che suo figlio Nathan Falco ha avuto l’esito del tampone il cui risultato è stato negativo. Il test per il ragazzo è stato effettuato a Monte Carlo, come spiegato dallo stesso imprenditore piemontese. Ricordiamo che ieri, circa la sua salute, era intervenuta la Gregoraci, rassicurando tutti.

Briatore si difende dall’ospedale e rende noto che il figlio è risultato negativo al tampone

Briatore, al quotidiano torinese La Stampa, dichiara che al Billionaire sono sempre state rispettate le regole, “facendo entrare il giusto numero di persone”. Tuttavia, rileva, non è bastato il contingentamento in quanto, secondo la sua versione, “non ci può fare nulla nessuno se fai entrare 100 persone in mille metri quadri e loro stanno tutte appiccicate“. Dopodiché passa a informare sulle sue condizioni di salute, affermando di essere isolato in ospedale, ricoverato da solo in una singola stanza. “Non prendo ossigeno e tanto meno sono intubato”, rimarca, aggiungendo di stare bene e che la “temperatura è a posto”, così come il respiro, tanto che è riuscito pure a lavorare in questi giorni. Spazio quindi al timore che il figlio avesse contratto il virus: non è così. Briatore ha detto che nelle scorse ore è arrivato il referto dall’ospedale di Montecarlo e Nathan è risultato negativo al tampone. Un sospiro di sollievo.

La tempesta mediatica, Briatore si difende: “Io capro espiatorio”

Briatore ha poi dichiarato di sentirsi “un capro espiatorio perfetto”, in riferimento alla tempesta mediatica che si è abbattuta su di lui dopo la notizia del suo ricovero per coronavirus. Tornando al Billionaire ha ribadito di aver seguito tutte le indicazioni e le misure anti-Covid. Quindi ha aggiunto che quando è scattato l’allarme ha subito seguito il protocollo per tutti i dipendenti. Nelle scorse ore, via social, circa le condizioni di salute dell’imprenditore, ha rilasciato delle parole anche l’ex moglie Elisabetta Gregoraci. La conduttrice, come poi spiegato da Briatore stamane, ha detto che l’ex marito sta bene e che non è assolutamente in pericolo di vita come invece qualcuno ha cercato di fare credere.