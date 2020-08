Briatore, le condizioni di salute: parla l’ex Gregoraci (con sfogo)

Flavio Briatore è sempre ricoverato al San Raffaele di Milano. L’imprenditore, secondo la versione ufficiale, sarebbe entrato in ospedale per una prostatite e solo dopo aver varcato la soglia della struttura sanitaria, come da protocollo, avrebbe fatto il tampone per il coronavirus. Tampone che è risultato positivo. Al di là delle polemiche relative al motivo principale del ricovero, è certo che l’ex marito di Elisabetta Gregoraci ha contratto il Covid-19. Nella giornata odierna non sono uscite notizie in merito alle sue condizioni di salute. Così non è mancato chi si è subito allarmato, pensando al peggio. La Gregoraci, interpellata sulla vicenda sui suoi profili social, ha fatto chiarezza. spiegando che il manager non è assolutamente in pericolo di vita come qualcuno ha sostenuto.

Elisabetta Gregoraci: “Briatore sta bene, non è vero che è in pericolo di vita”

“Sta bene, grazie”, ha risposto Elisabetta a coloro che hanno chiesto notizie di Briatore su Instagram. A un certo punto la conduttrice ha anche perso le staffe. Motivo? Un fan l’ha attaccata sostenendo che lei si starebbe divertendo spensieratamente al mare mentre il marito starebbe lottando per la vita su un letto d’ospedale. In realtà, almeno al momento, le cose non stanno così. Briatore è si ricoverato ma non ha fondamento dichiarare che è in bilico per la sopravvivenza. Lo ha detto a chiare lettere anche Elisabetta, spazientita per la voce. “Secondo te se lui lottasse per la vita io sarei così spensierata? Usare la testa ogni tanto non farebbe male”, lo sfogo della Gregoraci in replica a chi ha insinuato il contrario.

Briatore e le polemiche sul coronavirus

La notizia del contagio di Briatore ha fatto parecchio rumore in quanto da settimane il manager si è schierato contro il governo, accusandolo di non aver a cuore gli imprenditori che fanno affari con i locali notturni. Sulla vicenda si sono espressi molti personaggi pubblici tra cui Alba Parietti che, nonostante sia un’amica di Briatore, lo ha ‘bacchettato’. Nel frattempo il focolaio scoppiato al Billionaire tiene tutti con il fiato sospeso. Al momento si è al lavoro per capire come tracciare dettagliatamente le persone che sono state nel locale. Si parla di migliaia di ragazzi che rischiano di diffondere ulteriormente il virus.