Alba Parietti bacchetta l’amico Briatore: “Bisognava agire con prudenza”

Alba Parietti ha detto la sua sulla vicenda di Flavio Briatore. L’imprenditore è al centro dell’attenzione mediatica dopo essere risultato positivo al Coronavirus. La sua positività ha fatto scalpore per delle sue dichiarazioni precedenti al risultato del suo tampone, perché non credeva poi molto alla gravità della pandemia. Si era anche opposto alla chiusura delle discoteche stabilita dal governo dopo un aumento dei contagi in Italia. E proprio perché poi è stato colpito in prima persona dal Covid-19 – lui come tanti suoi dipendenti del Billionaire -, in tanti hanno parlato di karma ma lo hanno anche rimproverato di aver agito con scarsa prudenza. Dello stesso pensiero è anche Alba Parietti, che in una intervista a La Stampa ha spiegato il suo punto di vista sulla questione.

Flavio Briatore positivo al Coronavirus, Alba Parietti lo bacchetta: “Ha commesso un errore”

La Parietti ha esordito dicendo che Briatore è un suo caro amico, ma nonostante questo riconosce che ha sbagliato. “Stavolta ha commesso un errore”, ha detto subito Alba. Secondo lei, come secondo moltissimi altri, la salute viene prima di tutto, quindi anche prima degli affari. Del cosiddetto business. Secondo la Parietti questa estate 2020 era un’estate un po’ strana, di sicuro diversa dalle altre e come tale andava trattata. “Bisognava agire con il massimo della prudenza”, ha infatti aggiunto nelle sue dichiarazioni. Insomma, l’atteggiamento di Flavio Briatore non è piaciuto proprio a tutti e finanche i suoi amici adesso lo bacchettano un po’. Le sue condizioni di salute comunque sembrano stabili, ma a far discutere è stato anche il suo ricovero al San Raffaele di Milano.

Alba Parietti contro Flavio Briatore: la showgirl interviene dopo il caso Covid

La struttura ha infatti confermato la versione di Briatore dicendo che è stato ricoverato per altri motivi e poi sottoposto a tampone, risultato positivo. In qualsiasi modo sia andata, adesso la Parietti augura a Flavio Briatore di guarire in fretta, ma allo stesso tempo ha sottolineato ancora una volta un suo comportamento poco prudente. Alba ha infatti detto che Silvio Berlusconi, anche lui in vacanza in Sardegna, ha agito con molta cautela e ha evitato locali affollati. Non tutti sono tornati a casa dalla vacanza col virus, ha precisato ancora. Insomma, dal suo punto di vista se Briatore ha preso il Coronavirus è perché ha sottovalutato la situazione e non ha agito con le dovute precauzioni.