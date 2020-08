AGGIORNAMENTI: Nelle ultime ore è stato diramato un comunicato dell’Istituto San Raffaele di Milano in cui si conferma la positività al Covid-19 dell’imprenditore Flavio Briatore, ricoverato presso lo stesso nosocomio per altre patologie.

Flavio Briatore ha raccontato nelle ultime ore a Candida Morvillo del Corriere della Sera le sue reali condizioni di salute. Nella giornata del 25 agosto si era divulgata la notizia della positività al Covid-19 dell’imprenditore del divertimento di lusso. Notizia che però è stata subito dopo smentita in serata dall’amica di Briatore, Daniela Santaché, che ha voluto fare chiarezza sulle condizioni di Flavio. Intervenuta nel corso dell’ultima puntata di “In onda” su La7, la parlamentare ha riferito che Briatore è stato ricoverato per una recidiva di prostatite. Dunque nulla a che vedere con le false notizie che si erano rapidamente diffuse in rete. Inoltre, la Santaché ha spiegato che in quel momento l’imprenditore si sarebbe trovato a Montecarlo (affidato alle cure del prof. Zangrillo del San Raffaele di Milano). A fare chiarezza sulla questione e mettere a tacere le indiscrezioni è stato lo stesso Briatore, che ha detto: “Ho solo una prostatite forte“.

Le parole di Briatore sulle reali condizioni di salute

Dalla ricostruzione fatta dall’imprenditore a Candida Morvillo, si apprende che domenica sera Briatore si è recato all’ospedale San Raffaele di Milano, dove è stato poi ricoverato. “Intanto che ero qui ho fatto il tampone e ancora non so se sono positivo” ha riferito l’imprenditore. Lui assicura che si sente bene e che ha un’infiammazione alla prostata e quasi niente altro. La giornalista del Corriere della Sera ha chiesto qualcosa riguardo alla presunta polmonite che avrebbe Flavio. Prima ancora che arrivasse la risposta, però l’intervista si è interrotta. Briatore ha riferito che erano entrati i medici in stanza. Successivamente ha fatto sapere con un messaggio Whatsapp di essere sotto flebo.

Il comunicato del Billionaire

Flavio ha la polmonite? Sul punto Candida Morvillo ha riferito che quando ha sentito Briatore, la sua voce era la solita: sonora e ironica. Non certo quella che dovrebbe avere una persona affetta da patologie respiratorie. Anche un comunicato stampa del 25 agosto del Billionaire (celebre locale della Costa Smeralda di proprietà di Briatore) aveva fatto chiarezza sulle condizioni di salute dell’imprenditore, riferendo di “una leggera febbre e spossatezza“. Aggiungendo inoltre che le condizioni dell’imprenditore erano stabili e buone. Il 18 agosto scorso si è accertato un focolaio di contagi nel noto locale di Porto Cervo. Al momento sono 58 le persone dello staff risultate positive al Coronavirus.