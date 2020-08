Eliana Michelazzo: “Ho il coronavirus”. Il racconto sulla serata al Billionaire

Eliana Michelazzo è risultata positiva al coronavirus. Intervistata dall’AdnKronos, l’ex agente di Pamela Prati ha reso noto di aver effettuato il tampone al Forlanini il 23 agosto, appena rientrata dalla Costa Smeralda. L’esito è giunto soltanto oggi, dopo ben 4 giorni. “Purtroppo sono positiva al Covid anche io”, ha detto quasi in lacrime la donna che ha aggiunto di essere alquanto spaventata perché vive da sola e ora dovrà attendere 14 giorni, rifare il tampone e sperare che sia negativo. La Michelazzo ha inoltre narrato di non avere la febbre ma di aver sempre sonno e di dormire profondamente, oltre a non sentire quasi del tutto i sapori e gli odori. “Non mangio quasi niente”, ha dichiarato, passando poi a spiegare la serata trascorsa al Billionaire di Flavio Briatore.

Eliana Michelazzo positiva dopo essere stata al Billionaire

Eliana ha passato una nottata, quella di Ferragosto, nel locale di Briatore, dove si è diffuso un pericoloso focolaio di coronavirus (anche il manager è stato contagiato). La Michellazzo ha parlato di “gente ammassata”. “Non si respirava, si sudava”, ha spiegato. L’ex agente della Prati ha quindi narrato che ad un certo punto si è appartata in un angolo per osservare quello che stava succedendo, accorgendosi una volta di più che nella pista da ballo la gente era stipata “senza nessun distanziamento”. Sempre secondo la testimonianza di Eliana, “negli altri locali c’era lo spazio mentre da Briatore no”. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ricordato che faceva molto caldo e che c’era “uno spruzzo di aria gelida che arrivava all’improvviso, una ventata che si propagava per tutto il locale”. “Immaginate che con il sudore chi era infettato ha propagato il virus per tutto il locale”, ha aggiunto.

Il mea culpa di Eliana Michelazzo

Oggi, dopo essere stata contagiata e con il senno di poi, la Michelazzo fa mea culpa, dicendo di essere stata “ingenua”. Aggiunge anche che dopo il lockdown ha erroneamente creduto che il coronavirus si fosse indebolito, evidentemente sbagliandosi. Da qui l’appello ai giovani a rispettare le regole e a non abbassare la guardia.

Flavio Briatore, dalle polemiche al ricovero

Nel frattempo continua a tenere banco il caso Briatore. Il manager per settimane ha dichiarato a più riprese che le misure adottate per il locali avrebbero fatto dei danni all’economia. Da qui tante esternazioni al vetriolo contro il governo. Il caso del Billionaire sta però dimostrando che la cautela suggerita da tantissimi esperti negli ultimi mesi non era per nulla campata in aria, tantomeno che era ‘terrorismo psicologico’ fine a se stesso.