Damante, con Giulia non è ancora finita: “È straordinaria, ci vuole tempo”

Andrea Damante si confessa. L’ex tronista di Uomini e Donne, oggi noto deejay e brillante influencer, ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair con il quale ha parlato approfonditamente della sua situazione sentimentale. Da settimane è lontano da Giulia De Lellis e su questo non ci piove. La diretta interessata lo ha comunicato in modo esplicito. Damante, invece, pur confermando il fatto, fino ad ora, ha preferito il silenzio. Adesso, però, spiega nel dettaglio la questione e a sorpresa racconta che con l’influencer dei record non tutto potrebbe essere perduto. La parola fine non è ancora stata scritta. Forse lo sarà a breve o forse no.

Andrea Damante e la situazione con Giulia De Lellis: “Passerà, nessuno farà del male all’altro”

Damante confessa di aver vissuto accumulato stress di recente. Due i motivi: da un lato il summer tour che al tempo del coronavirus non è stato affatto semplice (i professionisti che lavorano nei e con i locali sono stati tra i più colpiti a livello lavorativo dalla misure anti covid); dall’altro la separazione da Giulia, con la quale c’è stato un clamoroso ritorno di fiamma prima del lockdown. L’ex tronista prima conferma che tra lui e la De Lellis “le cose non stanno andando nel migliore dei modi”, poi aggiunge che hanno “deciso” di prendersi del “tempo” e che ciò “inevitabilmente” non lo fa “stare benissimo”. Damante, però, nutre una sicurezza e narra di essere certo che col “trascorrere del tempo”, in un modo o nell’altro, “passerà senza che nessuno dei due faccia del male all’altro, né ci si manchi di rispetto”. Infine rimarca che si sono presi “del tempo per capire” ma che la parola fine non è ancora stata messa sulla relazione. Spazio quindi alla questione notorietà, che si allaccia inestricabilmente anche all’amore.

Damante e le difficoltà a stare sempre sotto i riflettori

Stare sotto i riflettori non giova a una love story. Damante ne è sicuro e parla di “storia” che “viene un po’ rovinata e sgretolata” perché ci si ritrova sempre “sotto l’occhio del ciclone”. Situazione che a lungo andare provoca stress e si riflette sul privato, sulla coppia. Ultimamente il deejay, a differenza del passato, è intervenuto sui social per stoppare alcune fake news sul suo conto. A tal proposito afferma che stare in silenzio non paga perché “ti sommergono ancora di più”. Infine Andrea riserva delle dichiarazioni al miele per la De Lellis.

“Giulia è straordinaria”

Giulia si è presentata sul red carpet a Venezia. In laguna, come già fatto sui social qualche giorno prima, ha parlato anche di acne e si è mostrata con qualche foruncolo. Andrea ha apprezzato molto tale scelta: “A parte essere, a oggi, la persona forse più importante della mia vita, ritengo che Giulia sia cresciuta molto, è straordinaria e sempre più bella. Lei purtroppo soffre di acne ma pian piano ha iniziato ad abituarsi, e ha fatto benissimo a mostrarsi senza filtri perché non sono due o tre imperfezioni a fare la differenza. Lei, influente soprattutto sui giovani, ha deciso di mostrarsi con le sue imperfezioni su un red carpet così importante. Ha fatto davvero benissimo”.