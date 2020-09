Venezia 77, Ignazio Moser e Damante sul red carpet (foto): ‘single’

Fino a poche settimane fa sarebbe sembrato fantascientifico pensare che Ignazio Moser e Andrea Damante si sarebbero presentati sul red carpet di Venezia 77 da single, a pochi giorni di distanza dalla passerella, sempre in solitaria, di Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez. E invece è andata proprio così. L’influencer dei record e la modella argentina sono sbarcate in laguna senza le loro dolci metà, così come hanno fatto i due prosperosi giovanotti, il deejay veronese e l’aitante trentino. Le situazioni ‘ex’, però, sono alquanto differenti: Damante e Giulia hanno infatti concluso la loro relazione in modo definitivo. Pare che al momento non ci sia alcuno spazio per ricucire. Moser e la sorella di Belen invece, dopo giorni di burrasca sentimentale, stanno provando a darsi una seconda chance.

Ignazio Moser e Andrea Damante sul red carpet di Venezia 77: che eleganza!

Damante e Moser, che eleganza! La sfilata di Venezia li ha visti con indosso degli abiti scuri e galanti. In passerella sono giunti sul red carpet del film in concorso “Sniegu Juz Nigdy Nie Bedzie” (“Non cadrà più la neve”) di Małgorzata Szumowska e Michał Englert. Non pare nemmeno una casualità che siano arrivati assieme in terra veneta, o meglio in laguna. I due infatti sono legati da una solida amicizia, condivisa per lo più in quei di Milano dove entrambi dimorano in pianta stabile, impegni professionali permettendo. Di recente sono stati anche in vacanza assieme in Sardegna. Presente sull’isola con loro un altro giovanotto noto del piccolo schermo, Marco Cartasegna, ex tronista di Uomini e Donne.

Cecilia Rodriuguez e Ignazio Moser pronti per ripartire

Sono stati giorni convulsi per Ignazio e Cecilia. La coppia è scoppiata a inizio agosto. Tuttavia, dopo un periodo di riflessione – lei ha trascorso del tempo in famiglia, ascoltando i consigli di mamma Veronica, papà Gustavo, Belen e Jeremias; lui è stato in Portogallo per impegni professionali -, è ormai certo che di comune accordo hanno deciso di darsi una seconda chance. Prima che Moser partisse per Venezia, infatti, la Rodriguez lo ha raggiunto in trentino. La love story non è ancora finita: adesso comincia il secondo atto.