Francesco Totti e Ilary Blasi positivi al Coronavirus: le loro condizioni

Francesco Totti è risultato positivo al Coronavirus. La notizia non è stata data dall’ex capitano della Roma, ma dal sito Romanews. Il calciatore sarebbe, attualmente, chiuso in isolamento nella sua abitazione, insieme alla famiglia. Secondo le indiscrezioni, presenterebbe qualche sintomo. Giorni fa, pare che Totti abbia avuto la febbre e una sensazione di debolezza. Per tale motivo, avrebbe poi scelto di effettuare il tampone, il cui risultato sarebbe stato appunto ‘positivo’.

Un momento difficile per la famiglia Totti, visto che solo qualche giorno fa ha dovuto piangere la morte di papà Enzo. Lo Scheriffo, come era stato soprannominato da Francesco e dai suoi ex compagni di squadra, ha perso la vita dopo aver contratto il Covid-19. Era stato ricoverato allo Spallanzani, ma non è riuscito a riprendersi dalla malattia, anche a causa di un infarto avuto qualche anno fa. Su Instagram, l’ex calciatore aveva condiviso una commovente lettera per il padre.

Ed ecco che dopo la morte di suo padre, Francesco Totti si ritrova ora a vivere altri momenti di sconforto. L’indiscrezione sulla sua positività al virus circolava ormai da giorni, come quella riguardante Ilary Blasi. Oggi, arriva la conferma anche per la conduttrice, come segnala Repubblica. Nel frattempo, è stato rivelato che la madre dell’ex calciatore, nei giorni scorsi, ha contratto il virus, in forma lieve.

Al momento, l’ex capitano si troverebbe nella sua villa, dove dovrà restare in isolamento. Sono momenti difficili questi per tutta la famiglia, in quanto anche Ilary risulta positiva al virus. Secondo quanto si legge, la Blasi non avrebbe alcun sintomo. Dunque, le condizioni della conduttrice sarebbero stabili. Lei stessa, sul suo profilo ufficiale di Instagram, dimostra di essere in salute.

Al contrario, la leggenda dell’A.S. Roma avrebbe accusato sintomi come stanchezza e febbre. Totti si aggiungerebbe così alla schiera dei calciatori che hanno contratto il Coronavirus, come Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic, che hanno superato fortunatamente la malattia.

Oggi Totti ha scelto di rendere omaggio a Gigi Proietti, morto proprio il giorno del suo 80esimo compleanno, oggi lunedì 2 novembre. Scendendo nel dettaglio, l’ex capitano ha condiviso il ricordo dell’attore in esclusiva su IlFoglio: “Va via un pezzo della nostra Roma, quella vera passionale e allegra. Come definire Gigi, era un grande e il suo sorriso è stato e rimarrà unico. […] Gigi ti voglio bene, anche dal cielo ci farai stare allegri. Roma ti sarà sempre grata.”