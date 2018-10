Grande Fratello Vip, Enrico Silvestrin: il racconto straziante della madre

Enrico Silvestrin ha perso sua madre: il racconto al Grande Fratello Vip

Enrico Silvestrin sta facendo un ottimo percorso al Grande Fratello Vip. Può piacere o non piacere, ma sicuramente sta prendendo questa esperienza televisiva come un modo per aprirsi, per scavare nel suo passato e farsi conoscere dalla gente per quello che è davvero. Un uomo senza filtri. Che più volte ha tirato fuori gli artigli (soprattutto con Eleonora Giorgi). È indubbio che sia uno dei personaggi più carismatici di questo Gf Vip 2018; uno dei personaggi che ha più da raccontare. Adesso ha parlato, ad esempio, della storia della madre, con la quale aveva un ottimo legame, che è stato purtroppo spazzato via da una terribile malattia.

Gf Vip 2018, Enrico Silvestrin piange per la madre

“Quando sai che non la vedrai più…”, delle parole, queste, che sono state accompagnate da un pianto liberatorio. Ogni volta che pensa a sua madre, ha un nodo nella gola che non riesce a sciogliere. L’esperienza al Grande Fratello lo sta aiutando a indagare sul suo dolore, a capire che non va trattenuto, nascosto: parlandone con qualcuno si è sentito liberato di un immenso peso. Anche questa volta, è stato Walter Nudo il suo confidente. Enrico Silvestrin ha fatto cenno a storie drammatiche del suo passato, e questa volta ha aperto maggiormente il suo cuore raccontando che sua madre è morta di tumore.

Le storie drammatiche del Grande Fratello Vip 3

La madre di Enrico Silvestrin è venuta a mancare nel periodo in cui è nato suo figlio Gianmarco (avuto con Emanuela Familiari). Da quel giorno, è diventato più cupo, non è riuscito più a ridere di gusto. Un’altra storia drammatica raccontare al Gf Vip: abbiamo ascoltato quella di Fabio Basile (che davvero nessuno conosceva), quella di Francesco Monte e adesso abbiamo saputo del grande dolore che Enrico Silvestrin porta nel cuore. Poco ma sicuro, nella prossima diretta, riceverà anche lui una sorpresa visto che avverte sempre di più la mancanza della famiglia.