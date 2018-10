Enrico Silvestrin, storia difficile raccontata al Grande Fratello Vip 3

Gf Vip 2018, confessioni sulla difficile storia di Enrico Silvestrin

Al Grande Fratello Vip 3, Enrico Silvestrin ha dato modo ai coinquilini di conoscere una parte inedita di sé: quella più fragile. Non riesce ancora a mettere un punto sulla discussione avuta con Eleonora Giorgi e ha confessato ai suoi amici più stretti (Elia, Francesco e Jane) che pensa ancora a quello che è accaduto nell’ultima diretta del lunedì. Sa di non avere torto, ma sa bene anche che, alcune volte, usa dei modi sbagliati. Che possono essere di sicuro evitati. Ha un carattere non proprio facile da trattare e solo alcuni concorrenti del Gf Vip 2018 sono riusciti ad avere un rapporto solido con lui. Non ha filtri e il suo modo di fare o destabilizza o innesca dei litigi certamente evitabili.

Cosa è successo nel passato di Enrico Silvestrin?

Enrico del Gf Vip 3 quest’oggi ha fatto il mea culpa, facendo cenno a un passato difficile da raccontare: “Io sono consapevole di essere una persona che dice le cose in faccia. Sono anche molto idealista e vado contro gli altri senza paura. Io non ero così. Sono diventato così. E se sono così è per colpa di una sorta di imprinting che la vita mi ha lasciato”. A cosa si starà riferendo? Eleonora Giorgi ha fatto una sua personalissima analisi: “Lui era molto famoso da giovane. Poi tutto è stato spazzato via. Credo che sia questa la ragione della sua rabbia”.

Grande Fratello Vip anticipazioni: la storia di Silvestrin e il nuovo ingresso

A Ivan Cattaneo non piace assolutamente il carattere di Enrico Silvestrin: “Ha quest’acredine, questo livore dentro che è allucinate”. Anche Elia Fongaro (che adesso è sempre più vicino a Silvia) ha detto la propria: “Ci vuole moderazione. Cosa che lui in certe circostanze non ha”. Enrico Silvestrin ha una storia difficile alle spalle, che non ha ancora avuto modo di raccontare. Lo farà presto? Magari succederà nella prossima diretta del lunedì, durante la quale probabilmente assisteremo a un nuovo ingresso.