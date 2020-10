Gf Vip 5 dodicesima puntata: eliminato, nomination e amicizie rotte

Alfonso Signorini ha dato inizio alla dodicesima puntata del Gf Vip 5 con l’ingresso in studio di Mario Balotelli, il super ospite di stasera. Il conduttore ha voluto Mario in studio prima di spedirlo nella Casa da suo fratello Enock. Poi siamo entrati nel vivo della serata, ma non prima di spedire anche Matilde Brandi di nuovo nella Casa per un confronto dopo il suo videomessaggio. E proprio da questo Alfonso ha dato inizio alle danze. Signorini ha lanciato una clip su Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, precisamente del momento in cui si sono avvicinati e abbracciati sulle scale ascoltando una canzone. Tra Tommaso e Francesco è nata un’amicizia molto bella, ma messa in discussione nelle ultime ore.

Proprio per questo Alfonso si è ritrovato a lanciare questa clip nonostante tra i due protagonisti il clima non sia più lo stesso. Prima però ha dato il via al confronto tra Tommaso, Stefania, Guenda e Maria Teresa con Matilde, che ha decisamente ridimensionato i suoi attacchi del video. Spazio anche a un altro confronto, quello tra Zorzi con Elisabetta Gregoraci e Oppini. Su quest’ultimo c’è stato anche un video, del famoso schieramento, che ha demoralizzato molto Tommaso. Alfonso ha poi affrontato le novità tra Pierpaolo e Elisabetta. La Gregoraci è stata bacchettata da Alfonso per aver interrotto un momento magico con Pierpaolo.

Andrea Zelletta è venuto a conoscenza delle dichiarazioni di Alice Fabbrica sul suo conto e c’è stato un confronto tra i due. Poi siamo tornati a parlare delle Rutas, con una lettera di Roberto per la sua compagna che ha portato alla luce una dolorosa verità. È giunto il momento del Vip meno votato, che è stata Elisabetta: non è stata eliminata, ma è già in nomination diretta per lunedì prossimo. C’è stato un lungo momento dedicato a Enock, che ha incontrato suo fratello Mario in giardino e ha visto in videochiamata i suoi genitori.

Subito dopo questo momento Alfonso ha annunciato l’inizio delle nomination. Gli immuni questa settimana, decisi dai concorrenti stessi, sono stati tre: Adua/Rosalinda, Patrizia e Tommaso. Anche lunedì prossimo non ci sarà un eliminato, questo per spiazzare i concorrenti che ormai si aspettano un’uscita il lunedì e non il venerdì. Il televoto varrà fino a venerdì prossimo, quando ci sarà l’eliminazione. I nominati sono Elisabetta, Stefania, Francesco, Guenda, Maria Teresa e Pierpaolo. Queste le nomination concorrente per concorrente: