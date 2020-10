Maria Teresa, lettera dal compagno Roberto: dolorosa rinuncia per i figli

Maria Teresa Ruta riceve una inaspettata lettera dal compagno Roberto che la difende come madre. Poi la invita a dire la verità e lei racconta la dolorosa rinuncia per i figli

Anche nella dodicesima puntata del Grande Fratello Vip si è parlato del rapporto tra mamma Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria. Alfonso ha parlato dei chiarimenti tra le due concorrenti ma ha anche mostrato le opinioni di altri inquilini della Casa, secondo cui Guenda non avrebbe dovuto parlare di questi problemi con sua mamma al Gf Vip. La Ruta l’ha presa bene, perché secondo lei ognuno ha diritto di avere un’opinione e non se l’è presa, almeno in apparenza.

La Goria ha spiegato di essersi sentita in colpa per ciò che ha detto, pensando anche di poter influenzare il giudizio del pubblico su sua madre. Ha fatto capire che se ha tirato fuori queste cose nella Casa è perché nella Casa stanno trascorrendo tanto tempo insieme dopo molti anni. Ha poi mandato un abbraccio al compagno della Ruta, Roberto, e qui Signorini ha chiesto agli altri concorrenti di lasciare sole le Rutas in salotto.

Il conduttore ha parlato del rapporto tra il compagno di Maria Teresa e i figli. Subito la Ruta ha chiarito che in realtà ha conosciuto Roberto quando Guenda aveva 17 anni, ma si è trasferita a casa sua quando la figlia ne aveva 19. Roberto nella sua lettera ha scritto di essere intervenuto per difendere Maria Teresa, anche se non fa parte di lui intervenire. Ha deciso di farlo perché nella scorsa puntata è passata da madre che ha abbandonato i suoi figli, e non è affatto così. Anche Patrizia Rossetti aveva difeso la sua amica contro Guenda. Queste le parole di Roberto:

“A volte per i figli ci si sacrifica per il loro bene, ma tu sai quello che sei e cosa hai sempre fatto per loro. Tu sei una madre che c’è, che c’è sempre stata. Una madre che dà ai suoi figli ogni tipo di supporto, in tutti i sensi. Fidati, tu sei una mamma speciale. Non puoi permettere che escano fuori cose non vere”.

Roberto ha scritto che il suo intento non era difendere Maria Teresa, ma ricordarle che mamma meravigliosa è. Le ha detto che l’altro figlio, Gianamedeo, ci è rimasto molto male di quello che ha sentito nella scorsa puntata, ha scritto Roberto. Ha poi invitato la sua compagna a non sentirsi in colpa, per nessuna ragione, e a dire la verità:

“Sentiti libera di dire la verità, quella verità che non ti sei concessa mai. Sei l’unica che può farlo ed è ora che tu lo faccia per il tuo bene. Ed è ora che tu smetta di sacrificarti ancora, cercando a tutti i costi di mettere d’accordo tutti a tuo discapito. Questo ti fa molto male”

Maria Teresa non si aspettava assolutamente questa lettera, mentre Guenda non l’ha presa benissimo. Era evidente nel suo sguardo il disappunto quando Alfonso è andato in pubblicità e le due sono rimaste da sole a confrontarsi. Di rientro dal blocco pubblicitario abbiamo ritrovato mamma e figlia abbracciate e commosse, per questo il conduttore ha preferito non intervenire subito. Poi Signorini è ripartito dalla verità a cui Roberto ha fatto riferimento e la conduttrice ha spiegato la sua verità.

La Ruta e il suo compagno hanno fatto delle rinunce. Avrebbero voluto un figlio, si è sottoposta a delle cure ma non lo aveva mai detto a Guenda e Gianamedeo. Avevano anche prenotato tutto per fare un’inseminazione artificiale all’estero. Era tutto pronto e all’improvviso, il giorno prima della partenza, Maria Teresa non se l’è sentita perché aveva timore della reazione dei suoi due figli. “Roberto mi ha detto ti amo lo stesso, non ti preoccupare”, ha aggiunto. Guenda invece ha commentato così: