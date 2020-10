Zelletta, il confronto atteso con Alice: lui nega il tradimento, ma lei insiste

Andrea Zelletta al Grande Fratello Vip ha un confronto diretto con Alice Fabbrica. Il gieffino si difende e si dichiara pronto a querelare. Non solo, ribadisce il suo amore per Natalia Paragoni e smentisce il tradimento

Andrea Zelletta ha un faccia a faccia con Alice Fabbrica, al Grande Fratello Vip, durante la dodicesima puntata. Inizialmente Signorini rivela al gieffino che in questi giorni è stato protagonista di un gossip, che sicuramente non gli farà piacere. Una persona ha fatto su di lui delle pesanti insinuazioni. Si tratta proprio della Fabbrica che, in un’intervista su Di Più Tv, ha ammesso di avere dei trascorsi con Andrea. La 23enne ha affermato che Zelletta l’avrebbe cercata pure di recente, tradendo Natalia. Non solo, secondo la Fabbrica, Andrea non sarebbe per nulla un comodino, ma una persona che sa essere anche molto aggressiva! Accuse molto forti quelle lanciate da Alice e che hanno alzato un vero e proprio polverone.

La Paragoni è intervenuta, dopo aver letto queste notizie, sui social. Qui ha semplicemente dichiarato di essere tranquilla e rilassata. Ha assicurato ai suoi fan che è tutto ok e ha chiesto loro di comprendere il motivo della sua assenza su Instagram. Quando Signorini parla della questione durante la puntata, Zelletta appare fortemente infastidito da quanto sta accadendo fuori. Andrea annuncia di essere pronto a querelare la Fabbrica, in quanto le sue sarebbero “tutte falsità”. A detta dell’ex tronista, ad Alice piacerebbe andare in televisione. Zelletta ammette di aver visto la 23enne cinque anni fa per la prima volta e di aver scoperto che stava vedendo un suo amico. Oltre ciò, dichiara di non aver mai cercato Alice, ma di averla sentita solo per un periodo, prima di vederla la prima volta.

Detto ciò, ha un confronto diretto con la Fabbrica, che confessa di aver già dato i messaggi in questione alla redazione. Zelletta chiede di tirarli fuori e di far vedere, soprattutto, le date. In questa conversazione, Andrea le avrebbe chiesto di incontrarsi. Alice non avrebbe accettato, poiché l’ex tronista era fidanzato. Zelletta smentisce il racconto della 23enne: “Sono talmente tranquillo che non ho assolutamente paura. Hai bisogno di visibilità, sono schifato”. Signorini chiude il confronto facendo presente che se questi messaggi esistono usciranno fuori.

Una volta tornato nel salotto, Zelletta si sfoga con i suoi compagni, giurando su sua madre che questa è una follia. Andrea fa sapere che si tratta di una questione di 5 anni fa e ribadisce di amare follemente la sua Natalia. Signorini decide intanto di prendere le difese di Andrea, in quanto suo concorrente.

A distanza di poco tempo, arriva la risposta di Natalia. Sui social, la Paragoni si lascia andare a un nuovo sfogo. L’ex corteggiatrice ammette di aver preferito attendere la puntata prima di esporsi e farsi due risate. Ci tiene a specificare alla “signorina bionda” che non le interessa entrare nelle questioni riguardanti il tipo di rapporto intercorso tra lei e Andrea, che risale ad anni fa. “La invito a dimostrare la veridicità di ciò che ha dichiarato, fornendo le annesse prove”, scrive la Paragoni nel suo messaggio, facendo anche lei riferimento alle date. Non solo, Natalia consiglia alla Fabbrica di sbloccare il profilo di Andrea su Instagram, in modo da poter verificare quanto lei ha dichiarato. L’ex corteggiatrice ci tiene a specificare di credere ciecamente a Zelletta.