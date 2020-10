Andrea Zelletta e il presunto tradimento con Alice: Natalia rompe il silenzio

Hanno provocato un vero e proprio terremoto le dichiarazioni di Alice Fabbrica. La 23enne ha insinuato un presunto tradimento di Andrea Zelletta ai danni di Natalia Paragoni. I due, insieme grazie al programma di Maria De Filippi, vivono ormai una relazione stabile da quasi due anni. Ma a detta di Alice non sarebbe così solida visto che Andrea avrebbe continuato a cercarla pure dopo la scelta in televisione.

Inizialmente Natalia ha optato per la strada del silenzio, poi ha deciso di dire la sua e tranquillizzare i fan, preoccupati per le sorti del rapporto della Paragoni. La fidanzata di Andrea Zelletta si è detta tranquilla e serena ma allo stesso tempo ha chiesto ai suoi follower di rispettare questo momento non facile:

“Sono tranquilla, rilassata. È tutto ok. Mi sono accorta che devo fare un po’ di tutorial, sono un po’ assente, ma capite il momento…”

Per ora Natalia è rimasta sul vago: ha preferito non rispondere direttamente alle insinuazioni di Alice Fabbrica. Molto probabilmente lo farà nei prossimi giorni, quando Andrea Zelletta verrà informato della situazione al Grande Fratello Vip.

È stato lo stesso Alfonso Signorini ad anticiparlo in diretta tv: nella Casa più spiata d’Italia Zelletta dovrà fare ben presto i conti con le affermazioni di Alice Fabbrica. Molto probabilmente Natalia Paragoni vuole attendere la versione dell’ex tronista di Uomini e Donne prima di dire la sua sulla faccenda.

Le rivelazioni di Alice Fabbrica

Alice Fabbrica ha spiegato di aver conosciuto Andrea Zelletta cinque anni fa, tramite i social network. Il flirt si è fermato a un certo punto per via di una dura reazione di Zelletta che ha spaventato la Fabbrica. Alice ha confessato ad Andrea di aver visto un altro ragazzo lo stesso giorno del loro primo appuntamento.

“Appena lo ha saputo ha iniziato a urlare, sembrava un’altra persona. La sua gelosia eccessiva e immotivata non mi è piaciuta. Non stavamo insieme, ci eravamo appena conosciuti, non dovevo rendere conto a lui se ero andata a prendere un caffè con un amico. Così ho troncato subito i rapporti”

Nonostante questo atteggiamento, pare che Andrea abbia continuato a cercare la Fabbrica, addirittura nel periodo in cui era già impegnato con Natalia Paragoni e poco prima di essere scelto per la quinta edizione del Grande Fratello Vip:

“Ha continuato a scrivermi anche dopo che aveva iniziato una storia importante. Alludeva a noi, al fatto che avevamo un conto in sospeso, mi ripeteva di volermi vedere. Non mi ha dimenticato, anche dopo aver scelto in tv Natalia. Così, stanca di questo atteggiamento, l’estate scorsa l’ho bloccato sui social. Nei messaggi chiedeva in continuazione di vedermi. Sono io che ho rifiutato, anche perché non è mia abitudine frequentare ragazzi già impegnati”

Chi è Alice Fabbrica

Alice Fabbrica è una modella e web influencer che studia Scienze della comunicazione. Ha iniziato a lavorare come baby modella e ha poi proseguito in questo settore. È stata protagonista di numerosi videoclip musicali. Nel 2017 è approdata a Uomini e Donne come corteggiatrice di Marco Cartasegna. Successivamente ha preso parte a Saranno Isolani, Ciao Darwin 8 ed è stata opinionista di Barbara d’Urso. La scorsa estate si è parlato di un flirt tra Alice e Matteo Gentili, ex concorrente del Grande Fratello ed ex fidanzato di Paola Di Benedetto.