Matteo Gentili: la nuova fidanzata è Alice Fabbrica, ex Uomini e Donne

Nuovo amore per Matteo Gentili, l’ex concorrente del Grande Fratello di Barbara d’Urso. Il calciatore, dopo le storie naufragate con Paola Di Benedetto e Alessia Prete, è pronto a ripartire con Alice Fabbrica. Quest’ultima, bionda e prosperosa, è una web influencer nonché ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Nel 2017 ha provato a corteggiare, seppur invano, l’ex tronista Marco Cartasegna. Nel 2019 Alice ha cercato di entrare all’Isola dei Famosi tramite il format Saranno Isolani ma non è riuscita a superare lo scoglio del televoto. Nello stesso anno ha partecipato a una puntata di Ciao Darwin ed è stata ospite del salotto di Pomeriggio 5. Matteo e la Fabbrica sono stati pizzicati dai paparazzi di Novella 2000, durante una cena romantica suggellata da un bacio passionale.

La storia d’amore tra Alice Fabbrica e Matteo Gentili

Stando a quello che racconta il settimanale diretto da Roberto Alessi – nel numero in edicola da mercoledì 8 luglio 2020 – Matteo Gentili e Alice Fabbrica si sono conosciuti grazie ad amici in comune. Ma la storia d’amore, nonostante le foto inequivocabili, potrebbe essere già finita. Alcune fonti parlano infatti di un amore che ha ormai spiccato il volo mentre altre assicurano che la relazione sia giunta già al capolinea per evidenti incompatibilità caratteriali. Chi avrà ragione? Al momento i diretti interessati non hanno ancora confermato questa liaison, nonostante la presenza quotidiana sui social network. Romperanno il silenzio a breve?

Anche Alessia Prete, ex di Matteo, ha un nuovo amore

Se Matteo Gentili prova a ripartire da Alice Fabbrica, pure la sua ex Alessia Prete – conosciuta proprio al Grande Fratello nel 2018 – sta vivendo un nuovo amore. L’affascinante modella e studentessa fa coppia fissa da qualche tempo con l’imprenditore Davide. La nuova coppia di recente si è concessa un weekend da sogno, durante il quale non sono mancate parole importanti e dediche emozionanti. Alessia ha mantenuto un buon rapporto con Matteo, come confidato ai follower dopo la rottura. Nel passato di Alice Fabbrica, invece, un presunto flirt con Giordano Mazzocchi, altro ex protagonista di Uomini e Donne nonché ex fidanzato di Nilufar Addati.