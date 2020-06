Alessia Prete ha un nuovo fidanzato: weekend da sogno e prime parole

Alessia Prete ha ritrovato l’amore! Dopo la fine della storia d’amore con Matteo Gentili, oggi accanto all’ex gieffina c’è un ragazzo il cui nome dovrebbe essere Davide. Nelle ultime ore la bella Alessia ha postato tra le stories delle foto che non lasciano molto spazio ai dubbi, insomma non dovrebbe essere sbagliato considerarlo il nuovo fidanzato di Alessia Prete. I due dovrebbero essere ai primi tempi di fidanzamento oppure in fase inoltrata di una frequentazione, visto che hanno reso pubblica la loro relazione e hanno trascorso insieme un magico weekend romantico. Alessia Prete e il nuovo fidanzato si sono goduti qualche giorno di relax conoscendosi meglio e vivendo belle emozioni, almeno questo si intuisce dalle foto e dalle parole di lei. Tra le stories su Instagram di Alessia compaiono diverse foto del suo nuovo fidanzato Davide.

Alessia Prete volta pagina dopo Matteo Gentili, il nuovo fidanzato si chiama Davide

I due sono stati insieme in una località tra le montagne, su un lago. Si vedono insieme a cena, dove lui potrebbe aver sorpreso Alessia con una torta con su scritto “Congratulazioni dottoressa”. Poi c’è una foto dalla camera d’albergo e ancora in barca, riprendendo il panorama e non solo. In uno degli ultimi scatti postati tra le stories ci sono Alessia e il fidanzato fotografati di profilo. Lui le dà un tenero bacio sulla testa e le loro mani sono una sull’altra. L’ex gieffina ha commentato la foto scrivendo “The best thing I never planned”, che tradotto vuol dire “La cosa migliore che non ho mai pianificato”. E poi ci sono cuori disegnati ovunque, segno del fatto che tra i due c’è sicuramente del tenero. Ma chi è il nuovo fidanzato di Alessia Prete? Tra i commenti su Instagram abbiamo scovato un nome e abbiamo subito indagato sui social.

Alessia Prete di nuovo fidanzata, le foto e la dedica su Instagram

Alto, moro e con un fisico scolpito, dal suo profilo Instagram inoltre abbiamo appreso che è proprietario di una ditta di impianti elettrici e industriali, ama il cibo e il fitness. Pare sia di Genova ed è anche papà, forse di due bimbe, viste le emoji che ha usato nella biografia del suo Instagram. Questo è l’identikit del fortunato, se dovesse trattarsi del Davide di cui sospettiamo. Mancano tag diretti per averne la conferma, ma ne sapremo sicuramente di più nei prossimi giorni. Con lui comunque Alessia sembra pronta ad archiviare definitivamente la storia con l’ex fidanzato Matteo Gentili.