Grande Fratello: Alessia Prete e Matteo Gentili si sono lasciati di nuovo

Alessia e Matteo del Grande Fratello non stanno più insieme

La minestra riscaldata non ha funzionato per Alessia Prete e Matteo Gentili. Gli ex concorrenti del Grande Fratello si sono detti di nuovo addio dopo il riavvicinamento della scorsa estate. La conferma è arrivata dalla modella e web influencer, che nel corso di una diretta Instagram ha ammesso di essere single. Video girato durante una cena con altri concorrenti del reality show di Barbara d’Urso. Alla serata erano presenti infatti Danilo Aquino e Alberto Mezzetti, con le rispettive fidanzate, e Baye Dame. Una rimpatriata divertente e spensierata, durante la quale gli ex gieffini hanno ricordato le avventure nella Casa più spiata d’Italia. E Alessia ne ha approfittato per confermare che la storia con Matteo è morta e sepolta.

Alessia e Matteo: il ritorno di fiamma finisce male

La relazione tra Alessia Prete e Matteo Gentili è terminata lo scorso inverno a causa della distanza e di alcune incompatibilità caratteriali. Dopo un periodo di lontananza i due hanno voluto dare una seconda chance al loro amore ma non è finita nel migliore dei modi. Oggi sono entrambi single e concentrati sulle rispettive carriere.

Matteo Gentili ha rifiutato Uomini e Donne per Alessia

Secondo alcuni gossip, Maria De Filippi ha offerto il Trono di Uomini e Donne a Matteo Gentili dopo la prima rottura con Alessia Prete. Un’offerta che il calciatore ha rifiutato proprio per riavvicinarsi alla ragazza: i due hanno fatto il possibile per far funzionare il rapporto ma a quanto pare qualcosa è andato storto.