Matteo Gentili rifiuta Uomini e Donne? Si riavvicina ad Alessia Prete

Matteo Gentili nuovo tronista di Uomini e Donne? Il calciatore respinge la proposta e si avvicina ad Alessia Prete

Matteo Gentili avrebbe ricevuto la proposta di partecipare a Uomini e Donne nelle vesti di tronsita. L’indiscrezione è stata lanciata da Dipiùtv, che ha anche parlato del riavvicinamento ad Alessia Prete, con la quale il calciatore aveva avuto una breve relazione. La distanza e la differenza d’età avevano provocato la rottura, ma pare proprio che l’amore non si sia spento: i due, infatti, si sono incontrati più di una volta, come ha ammesso candidamente Matteo. Cosa bolle in pentola? C’è dell’interesse reciproco, ma non vogliono commettere gli errori del passato, per questo ci vanno coi piedi di piombo.

Alessia e Matteo news dopo la rottura: i due hanno ricominciato a vedersi

Li abbiamo visti insieme in discoteca e adesso abbiamo la certezza che Matteo e Alessia del Grande Fratello si stanno nuovamente frequentando: “Tra me e Alessia c’è stato un riavvicinamento – ha conessato Matteo Gentili alle pagine del settimanale Dipiutv –, ma è ancora troppo presto per capire se tra noi le cose potranno ripartire o no. Non voglio sbilanciarmi, non voglio dire nulla che possa in qualche modo creare false aspettative”.

Ultime notizie Uomini e Donne: Matteo Gentili ha rifiutato il trono per Alessia Prete?

La nota rivista ha poi aggiunto che Matteo avrebbe rifiutato il trono di Uomini e Donne: “Maria De Filippi pare avesse offerto il trono a Matteo Gentili per la prossima stagione di Uomini e Donne, ma lui ha prontamente rifiutato. Ufficialmente lo ha fatto per dedicare anima e cuore al calcio, ma ora è chiaro che lo ha fatto per Alessia. Una donna che non ha mai dimenticato”. L’amore ha bussato di nuovo al suo cuore?