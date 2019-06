Alessia Prete e Matteo Gentili sono tornati insieme: ultime news

È di nuovo amore tra Alessia Prete e Matteo Gentili, gli ex concorrenti del Grande Fratello 15. La modella e il calciatore sono tornati a farsi vedere insieme e in questi giorni stanno trascorrendo una vacanza con gli amici a Forte dei Marmi. È il Vicolo delle News a pubblicare un video nel quale si vedono Alessia e Matteo ballare insieme in discoteca. I due danzano stretti stretti e non mancano movenze complici e sensuali. Al momento i diretti interessati non hanno ancora commentato gli ultimi gossip ma neppure smentito. Secondo un’indiscrezione riportata da Isa e Chia, i due si stanno frequentando di nuovo da circa un mese. Intanto in una storia di Instagram la Preti pronuncia una frase che sembra rivolta proprio alla sua love story con Matteo, ovvero: “Ce ripigliamm’ tutt’ chell che è ‘o nuost”. La frase celebre di Gomorra appare come un chiaro indizio del riavvicinamento a Matteo. Che dal canto suo ha pubblicato un video in piscina nel quale si sente in sottofondo la voce di Alessia. Insomma: un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova!

Perché Alessia Prete e Matteo Gentili si erano lasciati

I motivi della rottura tra Alessia e Matteo non sono mai stati chiari. Secondo quanto rivelato dall’ex gieffina la coppia è scoppiata per via di alcune incomprensioni e idee contrastanti. La Prete e l’ex fidanzato di Paola Di Benedetto non riuscivano più a dialogare e comprendersi come i primi tempi. Una separazione che ha fatto soffrire entrambi, tanto che Gentili si è addirittura mostrato in lacrime.

Alessia Prete e Matteo Gentili: ritorno di fiamma

Seppur distanti, Matteo e Alessia sono sempre stati vicini. “Mi manca molto”, ha confessato la Prete. Un sentimento che forse ha spinto entrambi a riprovarci e a dare una seconda chance al loro amore. Questa volta sarà quella giusta? Noi facciamo il tifo per loro!