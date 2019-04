Matteo e Alessia sono tornati insieme? Lui innamorato piange, lei viaggia

Matteo Gentili e Alessia Preti, pronti per ricominciare? Le confessioni dell’ex gieffino a Pomeriggio 5

Non c’è stato nessun ritorno di fiamma per Alessia e Matteo del Gf. La ragazza ha deciso di mettere la parola fine sulla loro relazione, anche se lui è ancora innamorato: “La storia è finita – ha confessato Matteo Gentili a Pomeriggio 5 –. Non ci sentiamo da un po’. All’interno della Casa del Grande Fratello avevamo un incastro perfetto. Fuori purtroppo non è stato così. Ci siamo riscoperti due persone diverse. Facciamo fatica a stare insieme, nonostante ci sia tanta passione e vero amore”.

Grande Fratello, Matteo e Alessia: bacio fa scoppiare il gossip!

Durante la puntata di Pomeriggio 5 è però emerso che Matteo e Alessia si sono dati un bacio due settimane fa. Qualcosa non torna? L’ex gieffino ha voluto chiarire tutto: “C’è tanta passione e sentimento, però ci sono cose che non vanno. Io non riesco a immaginare un futuro con lei se tutto non va bene. Lei è una ragazza bellissima, però non basta questo per creare una storia”. Lui è ancora innamorato di Alessia Prete, ma quest’ultima non ha nessuna intenzione di ricominciare. C’è stato invece un lieto fine per Mercedesz Henger e Lucas Peracchi, che hanno deciso di andare a convivere in un posto insolito.

Matteo e Alessia Gf: il ragazzo ha pianto per la fidanzata, ma lei adesso è lontana

Matteo Gentili ha ammesso che ha pianto recentemente dietro le quinte del programma di Barbara d’Urso: la conduttrice (che ha dato delle importanti anticipazioni sul Grande Fratello) è convinta che tra i due potrebbe scoppiare nuovamente la passione! Sarà davvero così? Al momento Alessia è lontanissima dall’Italia: “Questa cosa è bellissima: lei girerà il mondo. Una bellissima esperienza”.