Mercedesz e Lucas Peracchi convivenza: “Andiamo in campagna”

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi vanno a convivere: la ragazza ha ceduto, la confessione dalla d’Urso

A sorpresa, Mercedesz Henger ha confessato che andrà a vivere con Lucas Peracchi a Piacenza. Pensavamo che si fossero lasciati per sempre e invece la ragazza ha sorpreso tutti a Pomeriggio 5 (Barbara d’Urso in primis) spiegando che ha deciso di andare a convivere con lui in campagna. Anche se avrebbe preferito rimanere a Roma. Il motivo scatenante della loro ultima rottura è stato proprio quello inerente alla città in cui vivere: Mercedesz preferisce stare in una grande città, Lucas invece ama la vita bucolica, lontano dal caos. La giovane Henger non aveva nessuna intenzione di tornare con lui, ma…

“Lui si è presentato sotto casa, mi ha sorriso quando mi ha rivista e mi ha chiesto di riprovarci. Adesso ha vinto lui. Vado ad abitare a Piacenza. Sarà un grandissimo cambiamento, per me. Vado a vivere in campagna. I miei cani saranno felicissimi e lo sarà anche io. Io mi adatto più facilmente rispetto a lui. Sono certa che questa è la decisione migliore per entrambi”. Questa è stata la confessione di Mercedesz a Barbara d’Urso, che questo pomeriggio ha rivelato delle imperdibili anticipazioni sulla prima puntata del Grande Fratello 2019.

La Henger ha anche precisato che non farà per il momento nessun passo importante assieme a Lucas: "Mia madre mi chiede sempre se sono incinta e se sono pronta per sposarmi. Non farò nessuna di queste due cose perché è ancora troppo presto".