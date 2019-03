Alessia Prete: la rottura con Matteo Gentili? “Un fallimento… mi manca”

Alessia Prete torna a parlare della fine della relazione con Matteo Gentili: “C’era incompatibilità tra noi”

Della fine della storia d’amore tra Matteo Gentili e Alessia Prete si è molto parlato ultimamente. I due ex concorrenti del Gf, attivi e tanto seguiti sui social, hanno ufficializzato la rottura la settimana scorsa anche se, come i ben informati sapranno, giorni prima avevano già confermato di essere in crisi. Oggi, intervistata da Giada Di Miceli a Non succederà più (programma radiofonico in onda su Radio Radio), Alessia Prete è tornata a parlare di Matteo, dei loro problemi di coppia e del perché io due, alla fine, abbiano deciso di troncare il loro rapporto. “In una coppia bisogna avere la forza di superare i problemi insieme e questo non è successo, purtroppo appena abbiamo avuto i primi screzi è caduto un po’ tutto. Ne parlo con l’amaro in bocca, però purtroppo è successo così”, ha affermato l’ex gieffina. “Siamo due caratteri diversi, io dialogo con il mio uomo, mentre dall’altra parte Matteo quando ha un problema preferisce non risolverlo, preferisce scappare. Non abbiamo trovato un punto di incontro proprio perché c’era difficoltà a dialogare. C’era proprio un’incompatibilità tra noi”.

Alessia Prete confessa: “Matteo Gentili mi manca, ci penso molto”

Per Alessia Prete non è stato facile chiudere con Matteo Gentili. “Mi manca, ci penso molto spesso, io ho vissuto questa fine come un fallimento, perché c’ho creduto tanto. È un ragazzo straordinario però forse accanto a lui ci vuole un altro tipo di donna e accanto a me un altro tipo di uomo. Io sono più una che affronta le cose, che lotta, però non tutti siamo allo stesso modo”, ha confessato infatti la ragazza. Sul ritorno di fiamma, inoltre, Alessia sembrerebbe oggi avere le idee chiare. “È appena finita, mai dire mai nella vita. Certo bisogna fare tanti compromessi e cambiare tante cose. Dal momento che due persone maturano entrambe, ci potrebbe anche stare. Uno ci spera sempre. Mi aspettavo che le cose andassero in maniera differente. Io a Matteo gli voglio un gran bene. Penso comunque che sia una persona meravigliosa, però dopo due mesi così travagliati è difficile per me riprendere il rapporto. Io sono o bianco o nero e delle persone grigie accanto a me non le voglio, non ce la posso fare”.

Alessia Prete e Matteo Gentili si sono rivisti: ecco come sono andate le cose

Matteo Gentili e Alessia Prete, dopo essersi scontrati sui social, sono riusciti a vedersi prima di chiudere definitivamente.“L’incontro è andato molto bene perché entrambi avevamo abbandonato tutti i rancori, abbiamo parlato senza filtri e ci siamo resi conto che non ci potevamo fare del male e andare avanti. La verità è che tra noi c’è stata tanta passione e attrazione fisica, però ci vuole anche altro“, ha raccontato Alessia.