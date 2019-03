Matteo Gentili replica ad Alessia Prete: lo scontro dopo Pomeriggio 5

Matteo Gentili risponde ad Alessia Prete: la replica dopo Pomeriggio Cinque

L’intervento di Alessia Prete a Pomeriggio Cinque non è per niente piaciuto a Matteo Gentili ieri. Il calciatore, dopo aver ascoltato l’ex fidanzata dalla d’Urso, alle parole dette su di lui e la loro storia ha deciso di replicare a tono sui social. “Oggi ho visto Pomeriggio Cinque e, sinceramente, sono rimasto un pochino stupito perché non ho visto la persona che ho vissuto in questi due ultimi due mesi, due mesi brutti. Una persona che ha messo lei in primis in dubbio il nostro rapporto, dicendo che non potevamo stare insieme perché troppo diversi. È vero, le ho detto di non venire a Viareggio, ma le ho detto questo dopo una litigata, dopo una telefonata in cui lei mi ha detto che le ho rovinato la vita e che non mi sarei meritato niente se non di stare da solo, per tutta la vita, per colpa del mio carattere” ha raccontato Matteo. “Lei può dirmi che le ho rovinato la vita ma io non posso dirle che non voglio vederla, questo non mi sembra molto equo” ha poi aggiunto il calciatore. “Mi sono sentito dire che lei è stata bocciata ad un esame per colpa mia, che per quello che le avevo fatto non è riuscita a studiare, però lei il giorno prima dell’esame era tranquillamente a Milano, per questo adesso mi fa strano. Vi lascio la convinzione che oggi la bella fosse in TV a piangere e a disperarsi per il suo amore mentre la bestia fosse a casa a programmare come arrivare alla popolarità”.

Alessia Prete risponde a Matteo Gentile: dopo Pomeriggio Cinque il botta e risposta sui social

Allo sfogo di Matteo Gentili su Instragram Alessia Prete, dopo la sua ospitata a Pomeriggio Cinque, ha deciso di rispondere a tono. “Vogliamo dire perché abbiamo litigato? Il 27 dicembre era il mio compleanno, io non mi aspettavo nulla, nessun gesto, niente di materiale, mi aspettavo almeno una telefonata e vi dico che ci sono rimasta veramente male perché non ho ricevuto gli auguri né a Natale né al mio compleanno” ha affermato Alessia. “Questo è stato solo uno degli episodi per cui io ho lamentato l’esigenza di qualche attenzione in più. Lui mi ha sempre detto: sono fatto così. È vero io ho le mie responsabilità, sono una persona pesante, dico anche delle cose in più, però io ho sempre dimostrato fino all’ultimo”. Rivolgendosi direttamente al suo ex, poi, la Prete ha aggiunto: “Matteo devi dirla tutta, io fino all’ultimo ti ho detto che sarei venuta da te per viverci di più, ma tu non ha voluto. Menomale che oggi avevi allenamento e non potevi venire da Barbara, io qualche domanda me la farei. Secondo me non sapevi come affrontare certe cose”.

Alessia Prete pentita: le scuse dopo lo scontro con Matteo Gentili

Stamattina, sempre tramite i suoi spazi social, Alessia Prete ha comunque cercato di ridimensionare tutto dopo lo scontro social con Matteo Gentili. “Mi dispiace tanto per le brutte immagini che avete visto ieri, siamo, anzi parlo per me, sono caduta in basso” ha affermato. “Sono stata da Barbara due volte per poter chiarire la mia posizione. Io credo che in entrambe le occasioni io mi sia presa le mie colpe, senza screditare nessuno e senza mancare di rispetto. Sui social e dopo tanto silenzio mi sono sentita denigrata ed ho risposto a tono, cosa che non avrei dovuto fare. Credo che il mio sia stato un atteggiamento immaturo. Mi sono proprio lasciata accecare dalla delusione e sono scesa a dei livelli a cui non mi sarei dovuta abbassare. Comunque sia si va avanti, voglio voltare pagina”.