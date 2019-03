Alessia Prete a Pomeriggio 5: “Matteo? Ormai è troppo difficile”

Alessia e Matteo news: le parole della Prete a Pomeriggio 5

Alessia Prete è tornata a Pomeriggio 5 per parlare della rottura con Matteo Gentili. Un anno dopo il primo incontro nella Casa del Grande Fratello i due non sono riusciti a superare difficoltà e incomprensioni. Nei giorni scorsi Alessia e Matteo hanno diffuso su Instagram un comunicato congiunto per rendere la rottura ufficiale. Prima però si sono rivisti e hanno cercato di confrontarsi su quanto accaduto alla loro storia d’amore. “Appena sono tornata dalla mia vacanza in Egitto ci siamo visti. Abbiamo due idee contrastanti, abbiamo difficoltà a dialogare e comprenderci. Difficoltà difficili da superare”, ha ammesso l’ex gieffina.

Alessia Prete è ancora innamorata di Matteo Gentili?

“Tra me e Matteo c’è tanta passione, c’è sempre stata. Ma c’è anche dell’incompatibilità e bisogna fare troppi compromessi per andare avanti”, ha aggiunto Alessia Prete a Pomeriggio 5. E quando Barbara d’Urso ha chiesto alla ragazza se è ancora innamorata la Prete ha risposto piuttosto imbarazzata: “Voglio dirlo a lui, non mi va di dirlo ancora qui. Purtroppo ora è difficile riprendere tutto”. C’è dunque ancora speranza per la coppia del Grande Fratello 15?

Matteo Gentili smentisce di avere un’altra fidanzata

Intanto negli ultimi giorni Matteo Gentili ha smentito su Instagram di avere già un’altra fidanzata. Il calciatore è tornato single dopo la storia con Alessia Prete e per il momento vuole concentrarsi sul lavoro.