Matteo Gentili e Alessia Prete di nuovo vicini? Foto e spifferi 

Matteo Gentili e Alessia Prete, ‘stesso posto, stesso bar’: ritorno di fiamma in corso tra gli ex gieffini? Foto, segnali e spifferi

Matteo Gentili e Alessia Prete si stanno riavvicinando? Pare proprio di sì, almeno da quanto trapelato sui social nelle ultime ore, dove entrambi sono risultati essere nella stessa spiaggia e nello stesso locale, alla stessa ora. In più, come se non bastassero le coincidenze, tutti e due hanno immortalato la stessa bottiglia di vino, un ottimo Bellavista poggiato su un tavolino, innanzi a una distesa di sabbia. Questi segnali sono emersi dalle foto pubblicate tra le Stories Instagram dei due ex gieffini che, però, hanno guardato bene dall’immortalarsi insieme. Cosa sta succedendo?

Matteo e Alessia, prove di riavvicinamento? Gli spifferi arrivano anche dalla festa di compleanno di Rodolfo Salemi, ex corteggiatore di Uomini e Donne

Resta da capire se Matteo e Alessia si siano rivisti per una piacevole chiacchierata in ricordo dei vecchi tempi oppure se ci sia in corso un riavvicinamento sentimentale. D’altra parte il gossip su un loro possibile ritorno di fiamma ha iniziato a divampare qualche giorno fa, quando entrambi hanno preso parte alla festa di compleanno dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne Rodolfo Salemi. A dare la news è stato il blog Isa e Chia che ha anche riportato lo spiffero di una talpa: “Sabato 15 giugno Matteo e Alessia erano insieme a festeggiare alla Capannina di Franceschini (Forte dei Marmi). I due comunque si frequentano assiduamente da un mesetto circa. Lei nelle due ultime settimane si è fotografata spesso proprio a casa di Matteo”.

Alessia Prete e Matteo Gentili: ritorno in love? Manca la prova del nove

Chissà se Alessia e Matteo hanno davvero ritrovato un punto di incontro dopo lo stop della relazione, avvenuto qualche mese fa. Non resta che attendere nuovi segnali o, chissà, un’uscita allo scoperto, con tanto di annuncio di ritorno in love. I fan degli ex gieffini ci sperano e stavolta sembra che non lo facciano invano. I segnali di un riavvicinamento paiono essere inequivocabili, ma manca la cosiddetta prova del nove.