Alessia Prete, il dopo Matteo Gentili: confidenze e rapporto con l’ex

Alessia Prete, il dopo Matteo Gentili: confidenze sentimentali e rapporto con l’ex

Alessia Prete, che è stata piuttosto chiacchierata nell’ultimo periodo, è tornata a confidarsi con i suoi fan di Instagram, facendo chiarezza sulla sua situazione sentimentale. L’ex gieffina, diverse settimane fa, ha visto naufragare la sua relazione con Matteo Gentili (a oggi, non ci sono margini per ricucire). Dopo il capolinea sentimentale è balzata alle cronache rosa per un presunto flirt con l’ex corteggiatore di Uomini e Donne Giordano Mazzocchi. Sulla questione Alessia e Giordano non si sono mai pronunciati chiaramente, preferendo mantenere riserbo. E oggi, come sta Alessia? In che rapporti è rimasta con Gentili? E la sua vita amorosa come procede?

Le parole di Alessia su Matteo dopo la rottura: “Tra me e Matteo resta grande stima, rispetto e affetto”

Alessia, di recente, ha aperto alle ormai celebri domande dei fan su Instagram, esaurendo alcune curiosità sul suo conto. Come sta oggi? Sentimentalmente è felice? “Certo sempre. Io vivo di sentimenti positivi”, replica, non sbilanciandosi e, dunque, non chiarendo se ci sia qualcuno attualmente al suo fianco. Si sbilancia di più quando parla di Gentili e del rapporto che è rimasto. Siamo sicuri che la love story sia del tutto tramontata? “Rispondo a questa domanda perché sul mio profilo da mesi ci sono dibattiti di ogni tipo”, scrive la Prete, “è evidente che da mesi sia finita la nostra relazione, una decisione presa di comune accordo. Come ho detto prima, vivo di sentimenti positivi. Infatti tra me e Matteo resta grande stima, rispetto e affetto.”

Giordano Mazzocchi e Alessia Prete: il gossip

Nessun accenno al presunto flirt con Giordano Mazzocchi. Alessia e l’ex compagno di Nilufar Addati, un paio di settimane fa, sono stati sorpresi insieme in discoteca a Milano e il gossip è subito rimbalzato in rete: cosa c’è tra i due? Si stanno frequentando? La scintilla d’amore si è accesa oppure no? Tutte domande senza risposta. Fatto sta che a oggi il vociferare sui due si è spento ed è tornato il silenzio. Una cosa è certa. La Prete “vive di sentimenti positivi!”