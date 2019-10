Uomini e Donne Oggi, Giordano e Alessia Prete, c’è il flirt? Nuovi indizi

Uomini e Donne Oggi, Giordano e Alessia Prete, c’è il flirt? Spuntano nuovi indizi: ‘A casa di lui…’

Continua a tenere banco il gossip che vorrebbe Giordano Mazzocchi e Alessia Prete assai ‘intimi’. Nella giornata di ieri sono emersi un video e delle foto dei due piuttosto ‘vicini’ in una discoteca milanese. Oggi arriva un altro indizio, ancor più ghiotto. Come segnalato da GiuseppePorro.it, sembra che l’ex corteggiatore di Uomini e Donne e l’ex gieffina si siano appartati a casa di lui dopo la serata discotecara. Insomma, la conoscenza non si sarebbe arrestata soltanto al locale. A darne prova sono state alcune Stories pubblicate su Instagram dalla Prete e dal coinquilino di Mazzocchi. Nel frattempo sia quest’ultimo sia Alessia tengono le bocche ben cucite, non confermando né smentendo le voci gossippare sul loro conto.

“Pare, però, che l’ex corteggiatore e l’ex concorrente del reality facciano sul serio. Come dimostrano queste foto, ieri, Alessia è possibile sia stata a casa di Giordano a Milano” si legge su GiuseppePorro.it. Il blog aggiunge: “La prima Stories è di Alessia, che mostra delle strade di Milano (fotografate da un palazzo), la seconda del socio, amico e coinquilino di Giordano, che mostra le stesse ed identiche strade. Sembra che siano state fotografate dalla stessa prospettiva.” Il condizionale e i “sembra” sono d’obbligo. Tuttavia a ben guardare gli scatti i dubbi sono molto pochi.

Uomini e Donne Oggi: Alessia e Giordano, gli amori del passato sono archiviati

Sia Giordano sia Alessia vengono da due naufragi sentimentali. Il primo ha ormai da diverso tempo archiviato la storia con l’ex tronista Nilufar Addati (di recente si è molto parlato di un ritorno di fiamma che tuttavia è stato smorzato dalla stessa Nilufar), mentre la seconda è reduce dall’addio a Matteo Gentili. Con il calciatore la Prete è stata protagonista di alcuni tira e molla, finché, poche settimane fa, si è consumata l’ultima rottura. Che pare definitiva. Ora, chissà… c’è un Mazzocchi nel suo cuore?