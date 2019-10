Uomini e Donne, Giordano vicino a un’ex gieffina nota: avvistati (foto)

Uomini e Donne, Giordano Mazzocchi vicino a un’ex gieffina celebre: “Avvistati” (foto), la serata insieme

Il gossip continua a braccare Giordano Mazzocchi, celebre ex corteggiatore di Uomini e Donne. Nelle ultime settimane si sono susseguiti una serie di spifferi e avvistamenti che lo hanno coinvolto. Prima è stato pizzicato con la sua ex storica Nilufar Addati (tanti fan hanno sperato in un ritorno di fiamma, ma per ora niente da fare), poi con un altro volto conosciuto del programma pomeridiano dei tronisti, Barbara Fumagalli. Infine, nelle scorse ore, ecco spuntare un nuovo avvistamento, stavolta in compagnia dell’ex gieffina Alessia Prete, da poco tornata single dopo che la relazione con Matteo Gentili è naufragata definitivamente circa una ventina di giorni fa, come lei stessa ha ammesso.

A far trapelare la ‘vicinanza’ tra Giordano e Alessia è stato il web, più precisamente Instagram. Sul social infatti, nelle scorse ore, si sono diffuse delle foto e un breve filmato in cui si vedono i due insieme in discoteca. In molti si stanno chiedendo se ci sia in corso un flirt oppure se ci sia solo una tenera amicizia. Nel frattempo pare del tutto archiviata la possibilità di un ritorno di fiamma tra Mazzocchi e Nilufar. La stessa ex tronista, in una recente intervista, ha detto in maniera lapidaria che i rapporti con lui oggi sono “civili”, facendo però intendere che al momento non c’è all’orizzonte alcun riavvicinamento sentimentale. Il gossip era scoppiato dopo alcune paparazzate che avevano beccato insieme i due ex in terra milanese. Tuttavia in tutte le occasioni in cui sono stati paparazzati sono apparsi in compagnia di altri amici. Insomma, nessun incontro romantico.

Uomini e Donne, Giordano inseguito dal gossip

Solo pochi giorni fa si era diffusa un’altra voce ‘rosa’ riguardante Giordano. Il sussurro è scaturito dopo che è stato pizzicato in piena notte per le vie milanesi in compagnia di Barbara Fumagalli, al quale ha offerto la sua giacca per tenerla al riparo dalle fredde folate di vento spiranti all’ombra della Madonnina. Pare che Mazzocchi non abbia ancora trovato il grande amore dopo Nilufar, ma non si può certo dire che se ne stia con le mani in mano.