UeD Nilufar, intervista fiume: i rapporti oggi con Giordano e Maria

UeD Nilufar Addati, intervista fiume: i rapporti oggi con Giordano e Maria De Filippi. Grande Fratello Vip? Porte chiuse

Nilufar Addati ha concesso una lunga intervista a Turchesando, programma radiofonico di Radio Italia Anni 60. L’ex tronista di Uomini e Donne si è raccontata a ruota libera, tornando anche a parlare dell’ex Giordano Mazzocchi. Nell’ultimo periodo sono stati diversi gli spifferi che hanno narrato di un possibile riavvicinamento tra lei e l’ex corteggiatore. Prima di oggi la Addati non aveva mai dichiarato nulla sulla questione. Spazio anche ai rapporti attuali con Maria De Filippi e alle voci che la vorrebbero come papabile concorrente del prossimo Grande Fratello Vip.

“In amore sono una che si butta al 100%, forse anche sbagliando”, esordisce Nilufar, riflettendo in generale sul suo modo di approcciarsi alle relazioni sentimentali. A proposito di love story, in che rapporti è oggi con Giordano? “Civili“, taglia corto l’ex tronista, non aggiungendo una parola di più. Sempre a proposito di amore del passato, lei partecipò a Temptation Island Vip 1… “Prima ti mette alla prova come persona e poi come coppia – spiega -. Un’esperienza tosta che mi ha insegnato un sacco di cose che mi sono portata dietro“. Oggi, se avesse un fidanzato al fianco, lo rifarebbe? “Sì, credo di sì”. Si arriva al capitolo Uomini e Donne. La conduttrice le chiede: “Vero che sei in buoni rapporti oggi con Maria De Filippi?” “Sì sì… Lei è!”, risponde l’ex tronista, come a dire: “Maria è Maria, c’è altro da dire?”.

UeD Nilufar Addati: “Grande Fratello? Non credo che sia un’esperienza che ora possa farmi bene”

Nilufar spiega anche che cosa ci sia di vero nelle voci che la vorrebbero al Grande Fratello Vip. “Viene chiesto un po’ in giro a diversi personaggi in questo periodo, ma non credo che sia un’esperienza che ora possa farmi bene”. Dunque, al momento, le porte dell’ex tronista restano chiuse per il reality. Spazio anche al successo sui social: “Il segreto del mio successo? Io credo il rapporto che sono riuscita a instaurare con i miei fan, un rapporto concreto e diretto. Io non sono superiore a loro, assolutamente. C’è uno scambio reciproco di informazioni.” Infine si torna sull’amore. Sicura che non ci sia qualcuno che le faccia battere il cuore? “No, quando arriverà lo accoglierò a braccia aperte”.