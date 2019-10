UeD Giordano Mazzocchi, nottata con un’ex corteggiatrice: la ‘pizzicata’

UeD Giordano Mazzocchi, nottata con una celebre ex corteggiatrice: la ‘pizzicata’. E Nilufar?

In questi giorni, più spifferi, hanno parlato di un possibile riavvicinamento tra Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati. A scatenare il gossip diversi incontri milanesi tra i due. Giusto però sottolineare che tutte le volte che l’ex coppia è stata ‘beccata’ a conversare era in compagnia di altri amici. Dunque i due stanno tornando assieme oppure no? Chissà… Intanto, ieri, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne è stato pizzicato in piena notte con un altro volto celebre femminile del programma pomeridiano di Maria De Filippi…

“Ieri sera, il ventitreenne avezzanese è stato pizzicato fuori dall’Hollywood, a Milano“, si legge sul blog VeryInutilPeople,it che aggiunge che era “in compagnia di Barbara Fumagalli, modella, ex tentatrice di Temptation Island Vip nonché ex corteggiatrice di Andrea Cerioli a Uomini e Donne, che lo scorso giugno era stata legata ad Andrea Damante”. Ma non è finita qui perché Mazzocchi e la Fumagalli sono poi stati sorpresi anche a notte fonda. “Giordano e Barbara – scrive sempre VeryInutilPeople.it – sono stati poi nuovamente avvistati verso le 4 del mattino mentre si riparavano dalla pioggia sotto ad un portico. Nel video possiamo vedere come lui le metta una giacca sulle spalle. Che gesto carino… e Richard Gere muto!”. Il blog ha documentato lo spiffero con tanto di breve filmato che mostra tutte le premure che Giordano ha riservato alla ragazza.

UeD Nilufar e Giordano, il ritorno non s’ha da fare… Almeno per ora

Non si sa di preciso se tra Giordano e Barbara ci sia solo una bella amicizia oppure se ci sia qualcosa di più. Fatto sta che la pizzicata fa scendere le quotazioni di un possibile ritorno di fiamma tra l’ex corteggiatore e Nilufar Addati. Pare proprio che la reunion sentimentale non s’ha da fare, almeno per il momento. In futuro si vedrà, perché dopotutto, come canta Venditti, “certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano…” Il problema è sapere il quando!