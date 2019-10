Uomini e Donne: Nilufar Addati, scambio di tenerezze social con il fratello di Giordano Mazzocchi. Cosa c’è sotto? Una verità che fa bene al cuore

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi si sono ormai lasciati da tempo. I due formavano una coppia a dir poco splendida poi, però, qualcosa si è rotto e sfortunatamente il loro amore è giunto al capolinea. I due giustamente non sono mai scesi nel dettaglio e non hanno mai spiegato per bene le motivazioni per le quali si sono separati. Si sa solamente che, ahimé, la coppia nata da Uomini e Donne ha attraversato un periodo burrascoso dal quale però non ne è uscita intera. Comunque sia, Nilufar e Giordano sono amatissimi, sono tantissime le persone che li seguono con affetto e sono tanti che…sognano di rivederli insieme, ancora una volta. Il desiderio di vedere i due nuovamente uniti ed innamorati è così forte che spesso si è parlato anche di ritorni di fiamma purtroppo infondati. Come è successo qualche tempo fa, quando i due sono stati avvistati insieme a Milano. È vero che erano nello stesso posto però è anche vero che non erano soli ma in gruppo con alcuni amici. Ed erano anche molto distanti.

Il fratello di Giordano Mazzocchi posta una foto, il commento di Nilufar non passa inosservato

Su tutto ciò c’è un gran mistero ma una cosa è però certa: Nilufar è rimasta in ottimi rapporti con la famiglia di Giordano e specialmente con il fratello. Poco fa infatti non sono passati inosservati i cuori e le parole che i due si sono scambiati su Instagram, il che dimostra che sono ancora legati da stima e affetto. No, ovviamente le parole della modella napoletana nei confronti del suo ex cognato non rivelano nessun ritorno di fiamma con Giordano. Ma cosa si sono scritti i due? Beh, curiosiamo un po’ insieme. Agostino ha pubblicato una bella foto dove lo si vede a bordo di un fiammante quod giallo ed ha scritto: “L’unica cosa che conta: casa. In un mondo fatto di chiacchiere inutili, promesse non mantenute e finte ambizioni. La mia casa,le mie persone e il mio mondo. Sono le uniche cose che voglio”. A quel punto la Addati gli ha commentato: “Tu”, con un bel cuore rosso e lui le ha risposto: “Piccoletta”, ricambiando il cuore rosso e aggiungendo una emoji tira baci. Che cosa meravigliosa!

Uomini e Donne, Nilufar e Giordano insieme in un video: l’amara verità

Ultimamente si sono rincorse le voci di un eventuale ritorno di fiamma tra Nilufar e Giordano. Ad eccentuare questo chiacchiericcio c’è stata la diffusione di un video nel quale si vede i due scambiarsi baci e coccole. Tutti i loro fan hanno iniziato a sognare ma purtroppo i loro sogni sono stati subito infranti. Eh si perché quel filmato è vecchio ed è stato registrato quando i due stavano ancora insieme ed erano felici ed innamorati.