UeD, Nilufar e Giordano insieme, coccole in video: la verità e le parole di lei

Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati di nuovo insieme?

Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati hanno fatto molto parlare di sé dopo Temptation Island Vip perché con la loro partecipazione al programma di Canale 5 il rapporto si era logorato e la fine della storia d’amore era stata data quasi per scontata dai più; la coppia ha resistito un po’ di tempo prima di dare l’annuncio della rottura e nonostante tutto oggi si torna a parlare nuovamente di loro e di un ritorno di fiamma di cui si vocifera da un bel po’ di giorni ormai. Nilufar e Giordano sono tornati insieme oppure no? La risposta non è certa perché nessuno dei due ha dato dei chiari segnali finora ma interpretando qualche storia Instagram si può giungere a una conclusione. Per il momento però è bene partire da un video.

UeD, Nilufar e Giordano: un video scatena il gossip ma la verità è un’altra

Si sta diffondendo a macchia d’olio in rete un filmato in cui Nilufar e Giordano si coccolano e sembrano essere felici; questo video ha fatto esplodere il gossip sui due di Uomini e Donne che al momento non sono intervenuti per chiarire. E forse hanno fatto anche bene perché quel video tanto chiacchierato non è altro che un filmato di un po’ di tempo fa che risale a quando i due stavano assieme: lo si nota soprattutto dal look di Nilufar che è abbastanza diverso da quello attuale. Brutta notizia per i fan – lo sappiamo -, e non è neanche l’unica purtroppo.

Nilufar su Instagram, delle storie ambigue smentiscono il ritorno di fiamma?

Recentemente infatti Nilufar ha pubblicato delle storie su Instagram che sembrano smentire categoricamente il ritorno di fiamma con Giordano: la Addati infatti ha pubblicato la frase “Una volta mi hanno regalato questa, sul bigliettino c’era scritto: segui la giusta direzione” con sottofondo una strofa chiarissima del brano Chiasso di Random, per la precisione “Lacrime si versano / Grazie a quella mia scelta / Che ho fatto / Indietro non si torna / Andrò dove mi porta il vento / Senza perdere la rotta / E le note di ogni corda le sento tremare / Come noi quella volta”. Magari Nilufar faceva riferimento ad altro o voleva semplicemente condividere un pensiero, ma il fatto che abbia condiviso un pezzo del genere ci ha fatto subito pensare in realtà a Giordano e alla volontà di andare avanti senza voltarsi indietro. Ne sapremo senz’altro di più nei prossimi giorni.