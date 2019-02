Uomini e Donne, Giordano e Nilufar si sono lasciati: le parole del ragazzo

Uomini e Donne, Nilufar e Giordano si sono ufficialmente lasciati

Da qualche tempo avevamo notato la netta distanza tra Nilufar Addati e il suo Giordano. Nessun post, nessuna foto, nessun messaggio tra i due che lasciasse ben sperare i fan. Qualche settimana fa, però, entrambi hanno chiaramente espresso quel che stava accadendo, ovvero un momento difficile e particolare. Tutti gli appassionati della coppia e di Uomini e Donne hanno tirato un sospiro di sollievo quando, negli ultimi giorni, i due si son lasciati andare a selfie e scatti vari. Apparentemente felici e spensierati, Nilufar e Giordano sono tornati finalmente a farsi vedere insieme sui vari social. Come sfondo Cortina e la bianca neve, i due protagonisti del Trono Classico sembravano aver ritrovato la serenità che tanto era mancata negli ultimi tempi. Fino ad oggi…

Il post che pone fine al loro rapporto arriva direttamente dal ragazzo. Giordano ha, infatti, pubblicato delle storie su Instagram in cui spiega a tutto il mondo web quanto successo con la sua ormai ex ragazza. “Purtroppo ultimamente le cose non sono andate bene tra me e Nilu. Scrivo questo post per rispondere a tutte le persone che ci hanno sempre sostenuti. Siamo due persone molto diverse, molti problemi sono sorti proprio per questo motivo. Tutto ciò ci porta a frequenti litigate che non ci fanno stare bene“. Poi continua ancora l’ex corteggiatore: “Per me Nilufar rimarrà sempre Nilufar”. Anche la tronista scrive: ” La storia tra me e Giordano è finita“.

Dunque, dopo neanche un anno di amore, Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati mettono un punto a tutto quel che è stato. Ma sarà veramente una rottura definitiva o i fan possono ancora sperare in un ritorno di fiamma tra i due? Al momento, Giordano chiede rispetto per il delicato momento che stanno vivendo. Quali saranno, invece, le spiegazioni di Nilufar?